Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    21 Aug 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 10:07 AM IST

    മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​തൃ​ക​യാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    ലോ​ക മാ​നു​ഷി​ക ദി​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ശം​സ​ക​ളു​മാ‍യി മ​ന്ത്രി​മാ​രും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും
    മ​നാ​മ: സം​ഘ​ർ​ഷ​ബാ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്തം ബാ​ധി​ച്ച രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ.സ​മാ​ധാ​ന​വും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ രാ​ജ്യം ഒ​രു മാ​തൃ​ക​യാ​യി മാ​റി​യ​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ്.ലോ​ക മാ​നു​ഷി​ക ദി​ന​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ മ​ന്ത്രി​മാ​രും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഇ​ന്ന​ലെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 19നാ​ണ് ലോ​ക മാ​നു​ഷി​ക ദി​ന​മാ​യി ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    യു.​എ​ൻ ഈ ​വ​ർ​ഷം ‘മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. മാ​നു​ഷി​ക​ത സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​നും, സം​ഘ​ർ​ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രെ​യും ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ തേ​ടു​ക​യാ​ണ് ഈ ​കാ​മ്പ​യി​നി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം.മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ സ​യാ​നി എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. റോ​യ​ൽ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ (ആ​ർ.​എ​ച്ച്.​എ​ഫ്) ക​ഴി​ഞ്ഞ 24 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.രാ​ജാ​വി​ന്റെ മാ​നു​ഷി​ക, ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ മു​ൻ​കൈ​ക​ളെ ഡോ. ​അ​ൽ സ​യാ​നി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    ഗാ​സ​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ആ​ർ.​എ​ച്ച്.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത​താ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ഒ​സാ​മ അ​ൽ അ​ല​വി പ​റ​ഞ്ഞു.ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ, രാ​ജാ​വി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഗാ​സ​യി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കാ​യി ആ​ർ.​എ​ച്ച്.​എ​ഫ് മ​രു​ന്ന്, ഭ​ക്ഷ​ണം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ, പു​ത​പ്പു​ക​ൾ, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, കൂ​ടാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങി​യ പു​തി​യ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ ഷി​പ്പ്മെ​ന്റ് അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    2023ൽ ​തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ഭൂ​ക​മ്പം, 2014ൽ ​ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ ഹ​യ്യാ​ൻ ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​ർ.​എ​ച്ച്.​എ​ഫ് സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ച്ചു. ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സി​ൽ ര​ണ്ട് തൊ​ഴി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്ത് അ​നാ​ഥ​രെ​യും വി​ധ​വ​ക​ളെ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ർ.​എ​ച്ച്.​എ​ഫ് പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ ന​ൽ​കു​ന്നു. ല​ണ്ട​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ചാ​രി​റ്റീ​സ് എ​യ്ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ഗി​വി​ങ് ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ് 2024 പ്ര​കാ​രം, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 142 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 16ം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ.ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മ്പ​താം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ. കു​വൈ​ത്ത് (18), സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ (33) എ​ന്നി​വ തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലു​ണ്ട്.റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​നു​സ​രി​ച്ച്, 2023ൽ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ 72 ശ​ത​മാ​നം ആ​ളു​ക​ളും അ​പ​രി​ചി​ത​രെ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. 56 ശ​ത​മാ​നം ആ​ളു​ക​ൾ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി, 26 ശ​ത​മാ​നം ആ​ളു​ക​ൾ സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

