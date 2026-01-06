Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    6 Jan 2026 11:16 AM IST
    ലോ​കോ​ത്ത​ര ക​ലാ​വേ​ദി​യാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ; വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രി പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ലോ​കോ​ത്ത​ര ക​ലാ​വേ​ദി​യാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ; വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രി പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    ഡോ. ​റം​സാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ നു​ഐ​മി

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ക​ല, സം​സ്‌​കാ​രം, സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​തി​വേ​ഗം മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​റം​സാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ നു​ഐ​മി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. ലോ​ക​ത്തി​ലെ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ സ്റ്റേ​ജ് പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ 'വി​ക്ക​ഡ് ദ ​മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ' ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഈ ​ലോ​കോ​ത്ത​ര സം​ഗീ​ത നാ​ട​കം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ഴി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ്ഥാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. 'നാ​ദ് ഗ്രൂ​പ്സ് ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്', 'നാ​ഷ​ന​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് കു​വൈ​റ്റ്' എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ തി​യേ​റ്റ​ർ ഒ​രു ആ​ഗോ​ള നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വേ​ദി​യാ​ണെ​ന്നും അ​വി​ടു​ത്തെ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മി​ക​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും ബ്രോ​ഡ്‌​വേ എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് ഗ്രൂ​പ്പ്മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജെ​യിം​സ് ബി​ലി​യോ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് 'ത​ർ​തീ​ബ്' സി.​ഇ.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ഹ​റ​ഖി അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്താ​നും ഇ​തു സ​ഹാ​യി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഗോ​ള പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​നു​ക​ളെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ലി​യൊ​രു ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

