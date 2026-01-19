Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​രൂ​ർ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 3:14 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 3:14 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​രൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ അ​ഡ്വ. മ​നോ​ജ് അ​രൂ​രി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    bahrain
    cancel
    camera_alt

    ബഹ്‌റൈൻ അരൂർ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽനിന്ന്

    Listen to this Article


    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​രൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു നാ​ദാ​പു​രം പോ​ക്സോ കോ​ട​തി​യി​ലെ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​റും സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മാ​യ അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് മ​നോ​ജ് അ​രൂ​രി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​യും ശി​ഥി​ല​മാ​ക്കു​ന്ന ല​ഹ​രി എ​ന്ന വി​പ​ത്തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. ല​ഹ​രി​ക്ക​ടി​മ​യാ​യ കു​ടും​ബ​ക്കാ​രി​ൽ നി​ന്ന​ട​ക്കം ഇ​ളം​ത​ല​മു​റ നേ​രി​ട്ട പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന പോ​ക്‌​സോ കേ​സു​ക​ളു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​വ​രി​ച്ചു. മ​നാ​മ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സാ​ജി​ദ് അ​രൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷൈ​ജി​ത്ത് ടി.​പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യും വ​ഹി​ച്ചു. അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് മ​നോ​ജ് അ​രൂ​രി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം വി​ജേ​ഷ് വി.​പി​യും നി​ജീ​ഷും ചേ​ർ​ന്ന് കൈ​മാ​റി. ഷാ​ജു കൃ​ഷ്‌​ണാ​ല​യം പൊ​ന്നാ​ട​യ​ണി​യി​ച്ചു. പ്ര​കാ​ശ​ൻ ചെ​ത്തി​ൽ,ഷാ​ഗി​ർ കെ,​വി​നോ​ദ് അ​രൂ​ർ, ജീ​പേ​ഷ്,ഉ​ണ്ണി ര​യ​രോ​ത്ത്, വി​നീ​ഷ്,പ്ര​കാ​ശ​ൻ പി.​പി, അ​ജേ​ഷ് കെ.​പി സു​രേ​ഷ് എം.​കെ, ശ​ശി കെ.​ടി,പ്ര​മോ​ദ് കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​യ​ർ​പ്പി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു.​രാ​ജേ​ഷ് എ.​കെ,ഫൈ​സ​ൽ ഒ.​പി,ചാ​ലി​ൽ രാ​ജീ​വ​ൻ, അ​ജി​ത്ത്,പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ, രാ​ഹു​ൽ വി,​അ​ജേ​ഷ്,സു​രേ​ഷ് കെ,​അ​ഖി​ൽ കെ.​പി,

    പ്ര​ജീ​ഷ് കെ.​പി,ഷാ​ജു എ.​ടി, ഷി​ബു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ക​ല്ലും​പു​റം മ​ല​മ​ൽ കി​ഴ​ക്ക​യി​ൽ ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ യോ​ഗം അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsgcc newsBahraingulf news malayalam
    News Summary - Bahrain Arur Association welcomes Adv. Manoj Arur
    Similar News
    Next Story
    X