Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 1:50 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 1:50 PM IST

    ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ഗോ​ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​ൻ

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് ആ​ൽ സ​യാ​നി​യാ​ണ് യു.​എ​ന്നി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നാ​യി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി​യ​ത്
    ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ഗോ​ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​ൻ
    യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ​യി​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് ആ​ൽ സ​യാ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ 80ാമ​ത് പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും ആ​ഗോ​ള​പ​ര​വു​മാ‍യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് അ​റി​യി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​ൻ. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് ആ​ൽ സ​യാ​നി​യാ​ണ് യു.​എ​ന്നി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നാ​യി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ബ​ഹു​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണം, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മം, യു.​എ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​ർ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യോ​ടു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​റ​പ്പി​ച്ചു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഉ​ട​ൻ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക, സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം, ബ​ന്ദി​ക​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​ൽ, മാ​നു​ഷി​ക​സ​ഹാ​യം ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ത്തി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ആ​ഹ്വാ​നം അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ജ​റൂ​സ​ല​മി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും മ​ത​പ​ര​വു​മാ​യ പ​ദ​വി​യി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള ഏ​തൊ​രു ശ്ര​മ​വും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ-​ഫ​ല​സ്തീ​ൻ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് സ​മ​ഗ്ര​വും ശാ​ശ്വ​ത​വു​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മാ​ധാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ച 33ാമ​ത് അ​റ​ബ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച സം​രം​ഭ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന യു​ദ്ധം പ്രാ​ദേ​ശി​ക, ആ​ഗോ​ള സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഡോ. ​അ​ൽ സ​യാ​നി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യും ഖ​ത്ത​റി​നു​നേ​രെ​യു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഖ​ത്ത​ർ, ഈ​ജി​പ്ത്, യു​നൈ​റ്റ​ഡ് സ്റ്റേ​റ്റ്സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കും മ​ധ്യ​സ്ഥ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി.

    രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യി​ലും സം​സാ​രി​ച്ച ഡോ. ​അ​ൽ സ​യാ​നി, ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും സ​മാ​ധാ​നം, സു​ര​ക്ഷ, സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ സ​മൃ​ദ്ധി എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി യു.​എ​ന്നു​മാ​യും അ​തി​ന്റെ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യം കൂ​ടാ​തെ, സി​റി​യ, ല​ബ​നാ​ൻ, സു​ഡാ​ൻ, ലി​ബി​യ, യ​മ​ൻ, സോ​മാ​ലി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം മ​ന്ത്രി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​ഖ​ണ്ഡ​ത, അ​നാ​വ​ശ്യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നീ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി. വ​ൻ നാ​ശ​കാ​രി​ക​ളാ​യ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​നാ​യു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ വാ​ദ​വും ആ​ഗോ​ള സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ഇ​റാ​നി​യ​ൻ ആ​ണ​വ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ യു.​എ​സ്-​ഇ​റാ​ൻ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ഹ്വാ​ന​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    TAGS:GazaUN General AssemblyBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Bahrain announces strong position at UN General Assembly on global issues, including Gaza ceasefire
