ബഹ്റൈനിൽ ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് നിരക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പാക്കേജ് 1,970 ദീനാർ മുതൽtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ ഹജ്ജ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനത്തിനുള്ള പാക്കേജ് നിരക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. താമസസൗകര്യം, റൂമുകളുടെ തരം, നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾക്ക് 1,970 ദീനാർ മുതൽ 14,800 ദീനാർ വരെയാണ് നിരക്കുകളിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കും ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്കും തമ്മിൽ 12,830 ദീനാറിന്റെ വ്യത്യാസമാണുള്ളത്.
‘മീസ’ പാക്കേജിൽ നാലുപേർക്ക് താമസിക്കാവുന്ന ക്വാഡ്രുപ്പിൾ റൂമിന് 1,970 ദീനാറിലാണ് നിരക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഇത് 1,400 ദീനാറായിരുന്നു. ഇതിൽ ട്രിപ്പിൾ റൂമിന് 2,170 ദീനാറും, ഡബിൾ റൂമിന് 2,470 ദീനാറും, സിംഗിൾ റൂമിന് 3,370 ദീനാറുമാണ് നിരക്ക്. ഹോട്ടൽ താമസം, മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ്, പ്രാർത്ഥനാ ഹാളുകൾ, മതപരമായ പരിപാടികൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
‘അൽ സിയാദ’ പാക്കേജിൽ ക്വാഡ്രുപ്പിൾ റൂമിന് 2,370 ദീനാർ മുതൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ റൂമിന് 2,570 ദീനാറും, ഡബിൾ റൂമിന് 2,870 ദീനാറും, സിംഗിൾ റൂമിന് 4,370 ദീനാറുമാണ് ഈടാക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥന, പ്രഭാഷണ ഹാളുകൾ, കഫേ, ലോൺട്രി സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയടങ്ങുന്ന സമഗ്രമായ ഹോട്ടൽ സേവനങ്ങൾ ഈ പാക്കേജ് ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള എലൈറ്റ് ‘വി.ഐ.പി’ പാക്കേജിൽ ട്രിപ്പിൾ റൂമിന് 8,500 ദീനാറും ഡബിൾ റൂമിന് 9,500 ദീനാറും സിംഗിൾ റൂമിന് 14,800 ദീനാറുമാണ് ചെലവ് വരുന്നത്. ബിസിനസ് ക്ലാസ് വിമാന യാത്ര, പ്രൈവറ്റ് കാർ സൗകര്യം, പ്രത്യേക ഹാളുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ആഡംബര സൗകര്യങ്ങളാണ് വി.ഐ.പി പാക്കേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തീർത്ഥാടകർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തീർത്ഥാടകർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സേവനങ്ങളുടെയും ആനുകൂല്യങ്ങളുടെയും നിലവാരമനുസരിച്ചാണ് പാക്കേജുകളിൽ ഈ വൈവിധ്യം ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
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