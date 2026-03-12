Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവിസിറ്റ് വിസക്കാർക്ക്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 March 2026 5:48 PM IST
    Updated On
    date_range 12 March 2026 5:48 PM IST

    വിസിറ്റ് വിസക്കാർക്ക് ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബഹ്റൈൻ

    text_fields
    bookmark_border
    • പിഴ ഒഴിവാക്കി, കാലാവധി നീട്ടി നൽകും
    • രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനിരിക്കുന്നവർക്കും ഇളവുകൾ ബാധകമാണ്
    വിസിറ്റ് വിസക്കാർക്ക് ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബഹ്റൈൻ
    cancel

    മനാമ: രാജ്യത്തെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെതുടർന്ന് വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയത് മൂലം രാജ്യത്ത് അകപ്പെട്ട വിസിറ്റ് വിസക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബഹ്റൈൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ നാഷണാലിറ്റി, പാസ്‌പോർട്ട്, റെസിഡൻസ് അഫയേഴ്‌സ് (എൻ.പി.ആർ.എ). 2026 ഫെബ്രുവരി 28നോ അതിനുശേഷമോ വിസ കാലാവധി അവസാനിച്ചവർക്ക് പിഴ ഈടാക്കില്ല. വ്യോമപാത വീണ്ടും തുറന്നതിന് ശേഷം ഒരു മാസത്തേക്ക് കൂടി ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ അണ്ടർസെക്രട്ടറി ശൈഖ് ഹിശാം ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ഖലീഫ വ്യക്തമാക്കി.

    ബഹ്റൈന് പുറത്തുള്ളവർക്കും ഇളവുകൾ ബാധകമാണ്. 2026 ഫെബ്രുവരി 28 വരെ കാലാവധിയുള്ള വിസ കൈവശം വച്ചിട്ടും നിലവിലെ സാഹചര്യം കാരണം യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വിസ കാലാവധി മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി നൽകും. വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചതും യാത്രക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കണക്കിലെടുത്താണ് മാനുഷിക പരിഗണനയോടെയുള്ള ഈ തീരുമാനം.

    വിദേശികൾക്കും യാത്രക്കാർക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന മാർഗങ്ങളിലൂടെ അധികൃതരെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. കാൾ സെന്‍റർ 17077077. എൻ.പി.ആർ.എ വാട്സാപ്പ് ചാനൽ, വെബ്സൈറ്റിലെ വിർച്വൽ അസിസ്റ്റന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ വഴി ബന്ധപ്പെടാം. പുതുക്കിയ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഔദ്യോഗിക ചാനലുകൾ മാത്രം പിന്തുടരണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrainvisit visaUS Iran War
    News Summary - Bahrain announced concessions for visit visas
    Similar News
    Next Story
    X