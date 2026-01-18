Begin typing your search above and press return to search.
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി

    ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കും, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ സ​യാ​നി

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഉ​ന്ന​ത​ത​ല ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ സ​യാ​നി, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ ഹൈ ​റെ​പ്ര​സ​ന്റേ​റ്റി​വ് ഖാ​ജ ക​ല്ലാ​സ്, സൈ​പ്ര​സ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി കോ​ൺ​സ്റ്റാ​ന്റി​നോ​സ് കൊം​ബോ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യാ​ണ് ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ആ​ലോ​ചി​ച്ചു.

    നി​ല​വി​ൽ ജി.​സി.​സി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ജി.​സി.​സി​യും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ലെ നി​ല​വി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ന​യ​ത​ന്ത്ര പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വി​വി​ധ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​ൻ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. ‘‘മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണം.’’ -നേ​താ​ക്ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷപ​ദ​വി വ​ഹി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​മാ​ണ് സൈ​പ്ര​സ്.

