Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    9 Oct 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    9 Oct 2025 10:54 AM IST

    ഭ​വ​ന, ന​ഗ​രാ​സൂ​ത്ര​ണ​രം​ഗ​ത്ത് സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ഒ​മാ​നും

    ഭ​വ​ന, ന​ഗ​രാ​സൂ​ത്ര​ണ​രം​ഗ​ത്ത് സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ഒ​മാ​നും
    മ​നാ​മ: മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ർ​ബ​നി​സം, ഹോം, ​ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ഒ​മാ​ൻ ഭ​വ​ന, ന​ഗ​രാ​സൂ​ത്ര​ണ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഭ​വ​ന, ന​ഗ​രാ​സൂ​ത്ര​ണ മ​ന്ത്രി ആ​മി​ന ബി​ൻ​ത് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ റു​മൈ​ഹി, ഒ​മാ​ൻ ഭ​വ​ന, ന​ഗ​രാ​സൂ​ത്ര​ണ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ ബി​ൻ സാ​യി​ദ് അ​ൽ ശു​വൈ​ലി​യു​മാ​യാ​ണ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    പു​തി​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചും റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ചും ഒ​മാ​ൻ ഭ​വ​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ മ​ന്ത്രി അ​ൽ റു​മൈ​ഹി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഭ​വ​ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള മി​ക​ച്ച ച​ർ​ച്ച​ക​ളും നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തി​ൽ അ​വ​ർ ഡോ. ​അ​ൽ ശു​വൈ​ലി​യെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്, ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040ന് ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി സു​സ്ഥി​ര ന​ഗ​ര​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യാ​യ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം സി​റ്റി എ​ന്ന ഒ​മാ​ന്റെ സു​പ്ര​ധാ​ന ഭ​വ​ന​പ​ദ്ധ​തി​യെ അ​ൽ റു​മൈ​ഹി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ജീ​വി​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വും എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തു​മാ​യ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.അ​തേ​സ​മ​യം, കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത ഡോ. ​അ​ൽ ശു​വൈ​ലി, ന​ഗ​രാ​സൂ​ത്ര​ണ ന​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ധു​നി​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന നൂ​ത​ന ഭ​വ​ന​പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ന​ഗ​ര​വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും ജി.​സി.​സി​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​റ​പ്പി​ച്ചു.മു​തി​ർ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഡെ​വ​ല​പ​ർ​മാ​രും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ജി.​സി.​സി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​ണ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

