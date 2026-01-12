Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    12 Jan 2026 11:42 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 11:42 AM IST

    മാ​ധ്യ​മ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ബ്രി​ട്ട​നും

    മാ​ധ്യ​മ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ബ്രി​ട്ട​നും
    ഡോ. ​റം​സാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ നു​ഐ​മി​യും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ലി​സ്റ്റ​ർ ലോ​ങ്ങും

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നും യു​നൈ​റ്റ​ഡ് കിം​ഗ്ഡ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​റം​സാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ നു​ഐ​മി ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ലി​സ്റ്റ​ർ ലോ​ങ്ങു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മാ​ധ്യ​മ-​സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​നാ​മ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ബ്രി​ട്ട​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തെ​യും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൈ​വ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പു​രോ​ഗ​തി​യെ​യും ഡോ. ​റം​സാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ നു​ഐ​മി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മാ​ധ്യ​മ​രം​ഗ​ത്തെ പു​തി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള മ​റ്റ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൈ​വ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ക​സ​ന മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ്ഥാ​ന​പ​തി അ​ലി​സ്റ്റ​ർ ലോ​ങ് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നു​മാ​യു​ള്ള സം​യു​ക്ത സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും താ​ൻ തു​ട​ർ​ന്നും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.

