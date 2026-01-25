Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 11:15 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി​യു​ടെ വി​ന്റ​ർ സ​ർ​പ്രൈ​സ് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി​യു​ടെ വി​ന്റ​ർ സ​ർ​പ്രൈ​സ് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി
    എ.​കെ.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്രി​സ്മ​സ്- പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം

    മനാമ: ക്രി​സ്മ​സ്- പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ൻ​റ​ർ സ​ർ​പ്രൈ​സ് ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.​വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ട്രീ ​ഓ​ഫ് ലൈ​ഫി​ന്റെ സ​മീ​പ​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി, എ.​കെ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ചാ​ൾ​സ് ആ​ലു​ക്ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ബി അ​ല​ക്സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​വും

    പു​ക​മ​ഞ്ഞും യു​ദ്ധ​ഭീ​തി​യും നി​ഴ​ലി​ക്കു​മ്പോ​ഴും, പ​ര​സ്പ​രം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് സ​മാ​ശ്വാ​സം പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ട് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പോ​ളി വി​ത​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. സ്നേ​ഹ ജെ​ൻ​സ​ൻ, ന​വീ​ന ചാ​ൾ​സ്, സം​ഗീ​ത്, ജോ​യ്സ​ൺ, ലി​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.​ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മെ​യ്മോ​ൾ ചാ​ൾ​സ്, ലി​വി​ൻ ജി​ബി, ലി​ജി ജോ​ൺ​സ​ൺ, അ​ജി​ത ജ​സ്റ്റി​ൻ, സി​ന്ധു ബൈ​ജു, ജോ​ളി ജോ​ജി, ജി​ൻ​സി ജീ​വ​ൻ, നി​ഷ പ്രീ​ജി, സു​നു, ജെ​സ്സി ജെ​ൻ​സ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    പോ​ൾ ഉ​റു​വ​ത്ത്, റോ​യി ദാ​സ്, പ്രീ​ജി, ജ​സ്റ്റി​ൻ ജോ​ർ​ജ്, ജോ​ൺ ആ​ല​പ്പാ​ട്ട്, ര​തീ​ഷ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, ജോ​ജി കു​ര്യ​ൻ, ജെ​യിം​സ്, ബൈ​ജു, ബേ​ബി ആ​ന്റ​ണി, അ​ജി​ൻ, മാ​ർ​ട്ടി​ൻ, ബോ​ബ​ൻ, പ്രി​ൻ​സ്, റൂ​സോ, ജെ​ൻ​സ​ൺ, അ​ജീ​ഷ് തോ​മ​സ്, ലൈ​ജു, ജി​ജോ ജോ​ർ​ജ്, ജോ​ൺ​സ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജീ​വ​ൻ ചാ​ക്കോ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​ൺ ആ​ല​പ്പാ​ട്ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    X