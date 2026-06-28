Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബഹ്റൈൻ എ.കെ.സി.സിയുടെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 10:27 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 10:27 PM IST

    ബഹ്റൈൻ എ.കെ.സി.സിയുടെ സമ്മർ ഇൻ ബഹ്റൈൻ ശ്രദ്ധേയമായി

    text_fields
    bookmark_border
    ബഹ്റൈൻ എ.കെ.സി.സിയുടെ സമ്മർ ഇൻ ബഹ്റൈൻ ശ്രദ്ധേയമായി
    cancel

    മനാമ: ബഹ്റൈൻ എ.കെ.സി.സി കുടുംബ സംഗമം "സമ്മർ ഇൻ ബഹ്റൈൻ" വ്യത്യസ്തതകൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി. പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം എ.കെ.സി.സി പ്രസിഡന്‍റും ഗ്ലോബൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ചാൾസ് ആലുക്ക നിർവഹിച്ചു. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായി വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപരിപാടികളും കുട്ടികൾക്കായിയുള്ള മത്സരങ്ങളും സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

    എ.കെ.സി.സി മാതൃവേദി പ്രസിഡന്‍റ് ലിവിൻ ജിബി, ഭാരവാഹികളായ മെയ്മോള്‍ ചാൾസ്, സുനു രതീഷ്, ജിൻസി ജീവൻ, സിന്ധു ബൈജു, യൂത്ത് വിങ് ഭാരവാഹികളായ സംഗീത് ജെൻസൻ, നിഷാന്ത്, ഏബിൾ ബൈജു, ജെന്നിഫർ ജീവൻ, സുനിൽ പി. തോമസ്, ഷിനോയ് പുളിക്കൻ, ജോഷി വിതയത്തിൽ, ജോയ്സൺ, ഭാരവാഹികളായ പോൾ ഉറുവത്ത്, ജെൻസൻ ദേവസ്സി, അലക്സ് സ്കറിയ, രതീഷ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, പോളി വിതയത്തിൽ, ജിബി അലക്സ്, ജസ്റ്റിൻ ജോർജ്, എന്നിവർ പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിച്ചു.

    ആഷിക്, ആൽബിൻ, ലിജോ, ജോമോൻ, ലിഫി, അജീഷ് എന്നിവർ വിഭവ സമൃദ്ധമായ തട്ടുകടയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജീവൻ ചാക്കോ സ്വാഗതവും കൺവീനർ റോബിൻ കെ. സെബാസ്റ്റ്യൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:programmeAKCC Bahrain
    News Summary - Bahrain AKCC’s ‘Summer in Bahrain’ Event Gains Widespread Attention
    Similar News
    Next Story
    X