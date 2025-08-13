ബഹ്റൈൻ എ.കെ.സി.സിയുടെ ‘ജയ് ഹോ’ റിലീസ് ഇന്ന്

ബഹ്റൈൻ എ.കെ.സി.സിയുടെ ‘ജയ് ഹോ’ റിലീസ് ഇന്ന്text_fields
മനാമ: സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലിൻസ മീഡിയയുടെ സഹായത്തോടെ ബഹ്റൈൻ എ.കെ.സി.സി അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ജയ് ഹോ ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്യും.
വിനോദ് ആറ്റിങ്ങൽ സംവിധാനം ചെയ്ത് ബഹ്റൈനിലെ ഒരു കൂട്ടം കലാകാരന്മാർ അഭിനയിച്ച ഈ മ്യൂസിക് ആൽബം പൂർണമായും ബഹ്റൈനിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ബഹ്റൈനിൽനിന്ന് ഒരു ദേശഭക്തി ഗാന വിഡിയോ ആൽബം അണിയിച്ചൊരുക്കിയത്. ഡോ. പി.വി. ജയദേവൻ രചിച്ച അതിമനോഹരമായ ഗാനത്തിന് നിസാം ബഷീറാണ് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ലിനി സ്റ്റാൻലി, സച്ചിൻ, നിസാം ബഷീർ എന്നിവർ ആലപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഗാനത്തിന് ദൃശ്യ ചാരുതയേകിയത് ജേക്കബ് ക്രിയേറ്റിവ് ബീസ് ആണ്. ബഹ്റൈനിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെ സഹകരണത്തോടെ ഒരുക്കിയ മ്യൂസിക് ആൽബത്തിന്റെ സംവിധാന സഹായികൾ സ്റ്റാൻലി തോമസും ചാൾസ് ആലുക്കയുമാണ്.
