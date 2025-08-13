Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Aug 2025 11:42 AM IST
    date_range 13 Aug 2025 11:42 AM IST

    ബഹ്റൈൻ എ.കെ.സി.സിയുടെ ‘ജയ് ഹോ’ റിലീസ് ഇന്ന്

    ബഹ്റൈൻ എ.കെ.സി.സിയുടെ ‘ജയ് ഹോ’ റിലീസ് ഇന്ന്
    മ​നാ​മ: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ലി​ൻ​സ മീ​ഡി​യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കു​ന്ന ജ​യ് ഹോ ​ഇ​ന്ന് റി​ലീ​സ് ചെ​യ്യും.

    വി​നോ​ദ് ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഒ​രു കൂ​ട്ടം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച ഈ ​മ്യൂ​സി​ക് ആ​ൽ​ബം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലാ​ണ് ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​ന വി​ഡി​യോ ആ​ൽ​ബം അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ഡോ. ​പി.​വി. ജ​യ​ദേ​വ​ൻ ര​ചി​ച്ച അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഗാ​ന​ത്തി​ന് നി​സാം ബ​ഷീ​റാ​ണ് സം​ഗീ​തം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലി​നി സ്റ്റാ​ൻ​ലി, സ​ച്ചി​ൻ, നി​സാം ബ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ല​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഗാ​ന​ത്തി​ന് ദൃ​ശ്യ ചാ​രു​ത​യേ​കി​യ​ത് ജേ​ക്ക​ബ് ക്രി​യേ​റ്റി​വ് ബീ​സ് ആ​ണ്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യ മ്യൂ​സി​ക് ആ​ൽ​ബ​ത്തി​ന്റെ സം​വി​ധാ​ന സ​ഹാ​യി​ക​ൾ സ്റ്റാ​ൻ​ലി തോ​മ​സും ചാ​ൾ​സ് ആ​ലു​ക്ക​യു​മാ​ണ്.

    TAGS:ReleasesJai HoBahrain NewsAKCC Bahrain
    News Summary - Bahrain AKCC's 'Jai Ho' releases today
