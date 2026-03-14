Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 March 2026 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 14 March 2026 10:16 AM IST

    ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ ഇഫ്താർ കിറ്റുകളുമായി ബഹ്റൈൻ എ.കെ.സി.സി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    മനാമ: ആശങ്കകളുടെ നടുവിലും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന, സൽമാബാദിലേയും, ആലിയിലെയും, മആമീറിലെയും ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇഫ്താർ കിറ്റുകൾ ബഹ്റൈൻ എ.കെ.സി.സി വിതരണം ചെയ്തു. ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം മാആമീറിലുള്ള ക്യാമ്പിൽ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്‍റ് ബാബു തങ്ങളത്ത് നിർവഹിച്ചു. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെയായിപോകുന്ന മനുഷ്യരേകൂടി ചേർത്തുപിടിക്കിലാണ് ഇഫ്താർ എന്ന് വിതരണോദ്ഘാടനത്തിൽ ബാബു തങ്ങളത്ത് പറഞ്ഞു. എ.കെ.സി.സി ഭാരവാഹികളായ പോളി വിതയത്തിൽ, ജിബി അലക്സ്, മോൻസി മാത്യു, റോബിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ, ജോജി കുര്യൻ, ചാൾസ് ആലുക്ക എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:iftar kitsBahrain Newslabor campsAKCC Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X