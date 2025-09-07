Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 3:32 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 3:32 PM IST

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​ക്കി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി.

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​ക്കി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി.
    മ​നാ​മ: തി​രു​വോ​ണ​നാ​ളി​ൽ പൂ​ക്ക​ള​വും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യു​മൊ​രു​ക്കി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി. ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യി​ലൂ​ടെ കൈ​വ​രു​ന്ന ആ​ഹ്ലാ​ദ​മാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ ഓ​ണ​മെ​ന്ന് ഓ​ണ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് എ.​കെ.​സി.​സി. ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ചാ​ൾ​സ് ആ​ലൂ​ക്ക പ​റ​ഞ്ഞു.

    അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ലി​ജി ജോ​ൺ​സ​ൺ, ന​വീ​ന ചാ​ൾ​സ്, ലി​വി​ൻ ജി​ബി, സി​ന്ധു ബൈ​ജു, സ്നേ​ഹ ജെ​ൻ​സ​ൻ, സെ​ലി​ൻ ജെ​യിം​സ്, ജോ​ളി ജോ​ജി, ഷീ​ന ജോ​യ്സ​ൻ, ജ​സീ ജെ​ൻ​സ​ൻ, സു​നു ര​തീ​ഷ്, ജി​ൻ​സി ജീ​വ​ൻ, മി​നി ബെ​ന്നി എ​ന്നി​വ​ർ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​നോ​ദ് ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ, സ​ന്തോ​ഷ് കെ. ​നാ​യ​ർ, ജീ​വ​ൻ ചാ​ക്കോ, ജെ​ൻ​സ​ൻ ദേ​വ​സി, ജെ​യിം​സ് ജോ​സ​ഫ്, ജോ​ജി കു​ര്യ​ൻ, ജി​ഷോ, ജി​ജോ, വ​ർ​ഗീ​സ് തോ​മ​സ്, ബൈ​ജു എ​ന്നി​വ​ർ ക​ലാ​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    വി​നോ​ദ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ബൈ​ജു, ജെ​യിം​സ് ജോ​സ​ഫ്, ജോ​യ്സ​ൺ, പ്രി​ൻ​സ് ജോ​സ്, മോ​ൻ​സി മാ​ത്യു, ജോ​ൺ​സ​ൺ ജെ​ൻ​സ​ൺ, അ​ല​ക്സ് സ്ക​റി​യ, ര​തീ​ഷ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കി. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ സം​ഗീ​ത് ജം​ഗ്ഷ​ൻ, ക്രി​സ്റ്റി ജോ​സ​ഫ്, നി​ഷാ​ന്ത് ചാ​ൾ​സ്, ജെ​ഫി​ൻ ജോ​ജി, ജെ​ന്നി​ഫ​ർ ജീ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പോ​ളി വി​ത​ത്തി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജി​ബി അ​ല​ക്സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsBahrain NewsLatest NewsAKCC
