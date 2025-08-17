Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 12:40 PM IST

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ശേ​ഷം പോ​ളി വി​ത​യ​ത്ത​ലി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം ചാ​ൾ​സ് ആ​ലു​ക്ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ന​മ്മു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം വി​ദ്വേ​ഷ നി​ഴ​ൽ​യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് നാ​നാ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ കാ​ൻ​വാ​സി​ൽ നീ​തി​യു​ടെ​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ർ​ണ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ക്കു​വാ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യ​ട്ടെ എ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ചാ​ൾ​സ് ആ​ലു​ക്ക പ​റ​ഞ്ഞു.

    ര​തീ​ഷ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, അ​ല​ക്സ് സ്ക​റി​യ, ജോ​ൺ ആ​ല​പ്പാ​ട്ട്, മോ​ൻ​സി മാ​ത്യു, ജ​ൻ​സ​ൺ ദേ​വ​സ്സി, ജോ​ജി കു​ര്യ​ൻ, സ്റ്റാ​ൻ​ലി, വി​നോ​ദ് ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജെ​സ്സി ജെ​ൻ​സ​ൺ, റി​ൻ​സി ഐ​സ​ക്, ലി​നി സ്റ്റാ​ൻ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ജീ​വ​ൻ ചാ​ക്കോ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജി​ബി അ​ല​ക്സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Independence DayBahrain NewscelebratesAKCC Bahrain
    News Summary - Bahrain AKCC celebrates Independence Day
    Similar News
    Next Story
    X