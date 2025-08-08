Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 8 Aug 2025 10:32 AM IST
    date_range 8 Aug 2025 10:32 AM IST

    വെ​ർ​ച്വ​ൽ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി റെ​സ്‌​പോ​ൺ​സ് ഡ്രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ക​മ്പ​നി

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    വെ​ർ​ച്വ​ൽ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി റെ​സ്‌​പോ​ൺ​സ് ഡ്രി​ല്ലി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: സു​ര​ക്ഷാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വെ​ർ​ച്വ​ൽ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി റെ​സ്‌​പോ​ൺ​സ് ഡ്രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ക​മ്പ​നി. ഡ്രി​ല്ലി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്ര​ല​യ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഡ്രി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​ന​വും അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ശേ​ഷി​യും വി​ല​യി​രു​ത്താ​നും പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ണെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും ഡ്രി​ൽ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി.

    ഒ​രു വി​മാ​ന​ത്തി​ന് അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് ഡ്രി​ല്ലി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വേ​ണ്ട ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. യ​ഥാ​ർ​ഥ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലെ തോ​ന്നി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വെ​ർ​ച്വ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​ഡ്രി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ടീ​മു​ക​ളു​ടെ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​വും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​ഡ്രി​ൽ. അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഏ​ത് സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ​യും നേ​രി​ടാ​നു​മു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ത​യാ​റെ​ടു​പ്പാ​ണ് ഇ​ത് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ധാ​ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പു​രോ​ഗ​തി നേ​ടാ​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഈ ​ഡ്രി​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    TAGS:Gulf NewsdrillBahrain NewsVirtualBahrain Airport Company
