ഒമ്പത് മാസത്തിനിടെ 70 ലക്ഷം പേർ; ബഹ്റൈൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ റെക്കോർഡ് യാത്രക്കാർtext_fields
മനാമ: 2025ലെ ആദ്യ ഒമ്പത് മാസത്തിനുള്ളിൽ ബഹ്റൈൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വഴി യാത്ര ചെയ്തത് എഴുപത് ലക്ഷത്തിലധികം യാത്രക്കാർ. ഗതാഗത-ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻസ് മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സിവിൽ ഏവിയേഷൻസ് കാര്യവിഭാഗമാണ് ഈ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്.
കഴിഞ്ഞവർഷം സെപ്റ്റംബറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഏഴ് ശതമാനം വർധനവാണ് ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
സെപ്റ്റംബറിൽ 8377 വിമാന സർവിസുകളാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ആകെ നടന്നത്. ഇതിനുപുറമെ 43,741 വിമാനങ്ങൾ ബഹ്റൈൻ വ്യോമപാതയിലൂടെ കടന്നുപോയി. യാത്രാ ട്രാഫിക്കിനൊപ്പം കാർഗോ, എയർമെയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു.
