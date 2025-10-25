Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഒ​മ്പ​ത് മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 70 ല​ക്ഷം പേ​ർ; ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ

    ഒ​മ്പ​ത് മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 70 ല​ക്ഷം പേ​ർ; ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ
    മ​നാ​മ: 2025ലെ ​ആ​ദ്യ ഒ​മ്പ​ത് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത് എ​ഴു​പ​ത് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ. ഗ​താ​ഗ​ത-​ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ​സ് കാ​ര്യ​വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഏ​ഴ് ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ 8377 വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ആ​കെ ന​ട​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ 43,741 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ്യോ​മ​പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​യി. യാ​ത്രാ ട്രാ​ഫി​ക്കി​നൊ​പ്പം കാ​ർ​ഗോ, എ​യ​ർ​മെ​യി​ൽ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും തി​ര​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു.

