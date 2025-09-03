Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    3 Sept 2025 2:45 PM IST
    Updated On
    3 Sept 2025 2:45 PM IST

    നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി​യി​ൽ നൂ​റു​ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യ​ത്തി​ള​ക്ക​വു​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ

    നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി​യി​ൽ നൂ​റു​ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യ​ത്തി​ള​ക്ക​വു​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ
    സി​ന്‍റ മ​റി​യം ഷി​ബു, അ​ദി​ന്യ പ​ദ്മ​കു​മാ​ർ, അ​ലി​ൻ പ്ര​സാ​ദ്, പ്ര​ണ​ത പ്ര​ദീ​പ്, ദ​ക്ഷി​ണ മു​ര​ളി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, പ്രാ​ർ​ഥ​ന​രാ​ജ്, അ​വ​ന്തി​ക​രാ​ജ്

    മ​നാ​മ: പ​ത്താം​ത​രം തു​ല്യ​ത നേ​ടി​യ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍റെ സീ​നി​യ​ർ ഹ​യ​ർ ഡി​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്‌​സാ​യ നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി 2025 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​പു​റ​ത്തെ ഏ​ക ചാ​പ്റ്റ​റാ​യ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ ഏ​ഴ് പേ​ര​ട​ക്കം പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ മു​ഴു​വ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളും വി​ജ​യി​ച്ച​താ​യി മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​രു​ക​ൻ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ലി​ൻ പ്ര​സാ​ദ്, അ​ദി​ന്യ പ​ദ്മ​കു​മാ​ർ, ദ​ക്ഷി​ണ മു​ര​ളി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, പ്ര​ണ​ത പ്ര​ദീ​പ്, പ്രാ​ർ​ഥ​ന​രാ​ജ്, അ​വ​ന്തി​ക​രാ​ജ്, സി​ൻ​റ മ​റി​യം ഷി​ബു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ നി​ന്ന് മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​ത്.

    അ​ലി​ൻ, അ​ദി​ന്യ, പ്ര​ണ​ത, ദ​ക്ഷി​ണ എ​ന്നി​വ​ർ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലും അ​വ​ന്തി​ക തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തും പ്രാ​ർ​ഥ​ന കോ​ഴി​ക്കോ​ടും സി​ന്‍റ ചെ​ന്നൈ​യി​ലു​മാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ​ത്.

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍റെ വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം മ​ല​യാ​ളം പാ​ഠ​ശാ​ല​യി​ലെ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളാ​ണ് എ​ല്ലാ​വ​രും. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി ന​ട​ന്ന നി​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലും ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ളും വി​ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു എം. ​സ​തീ​ഷും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മോ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

