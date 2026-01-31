Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ബാ​ങ്കി​ങ്-​നി​ക്ഷേ​പ ഹ​ബ്ബാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി രാ​ജ്യം മാ​റി​യെ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി
    ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ബാ​ങ്കി​ങ്-​നി​ക്ഷേ​പ ഹ​ബ്ബാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    മ​നാ​മ: ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ധ​ന​കാ​ര്യ-​ബാ​ങ്കി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന പ​ദ​വി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യി ധ​ന​കാ​ര്യ-​ദേ​ശീ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ.

    ഗ​ൾ​ഫ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സം​യോ​ജ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ട​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മാ​റി​യെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി രാ​ജ്യം മാ​റി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​ൾ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബാ​ങ്കി​ന്റെ 50ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ നൂ​ത​ന​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​യ​ങ്ങ​ളും ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ഗ​ൾ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബാ​ങ്ക് ന​ട​ത്തി​യ മു​ന്നേ​റ്റം സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​നും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് ഈ ​ബാ​ങ്ക്.ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ലെ സ്വാ​ധീ​ന​വും പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നും ന​ൽ​കി​യ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യും ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​നെ ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ച്ചെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന പ്ര​ക്രി​യ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സു​സ്ഥി​ര​ത​യും നീ​തി​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ഒ​രു സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ഭാ​വ​നം​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

