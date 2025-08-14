Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 10:06 AM IST

    ഷ​റ​ഫ് ഡി​ജി​യി​ൽ ‘ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ’ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വി​ല​ക്കി​ഴി​വ്
    ഷ​റ​ഫ് ഡി​ജി​യി​ൽ ‘ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ’ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം
    മ​നാ​മ: പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷാ​രം​ഭ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് റീ​ട്ടെ​യി​ല​റാ​യ ഷ​റ​ഫ് ഡി​ജി ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ‘ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ’ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ലാ​പ്ടോ​പ്പു​ക​ൾ, ടാ​ബ്ലെ​റ്റു​ക​ൾ, സ്മാ​ർ​ട്ട്ഫോ​ണു​ക​ൾ, പ്രി​ന്റ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യാ​ണ് വി​ല​ക്കി​ഴി​വ്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 7ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 20 വ​രെ തു​ട​രും.

    തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ലാ​പ്ടോ​പ്പു​ക​ൾ വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ 50 ദീ​നാ​ർ വ​രെ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ലാ​പ്ടോ​പ് ബാ​ഗു​ക​ൾ, യു.​എ​സ്.​ബി ഡ്രൈ​വു​ക​ൾ, വ​യ​ർ​ലെ​സ് മൗ​സു​ക​ൾ, പ്രി​ന്റ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും. ആ​പ്പി​ൾ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഓ​ഫ​ർ ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും 10 ദീ​നാ​റി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക കി​ഴി​വും ഷ​റ​ഫ് ഡി​ജി ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​വി​ധ ബാ​ങ്കു​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ കാ​ഷ്ബാ​ക്ക്, ത​വ​ണ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ല ബാ​ങ്ക് ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 20 ശ​ത​മാ​നം കാ​ഷ്ബാ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ഫ്ലൂ​സ് വ​ഴി പ​ലി​ശ ര​ഹി​ത ത​വ​ണ​ക​ളാ​യി പ​ണ​മ​ട​ക്കാ​നും സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ് ചാ​ർ​ട്ടേ​ർ​ഡ്, ബി.​ബി.​കെ, എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ബി.​സി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ർ​ഡ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് പ​ലി​ശ ര​ഹി​ത​മാ​യി 12 മാ​സം വ​രെ​യു​ള്ള ത​വ​ണ​ക​ളാ​യി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാം.

    ക്രെ​ഡി​മാ​ക്സ്, എ​ൻ.​ബി.​കെ, ബി.​എ​ഫ്.​സി കാ​ർ​ഡ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക കാ​ഷ്ബാ​ക്ക് ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​ണ്ട്. ഓ​ഫ​ർ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ കാ​ത്ത് ആ​ഴ്ച​തോ​റും വി​ല​യേ​റി​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് എ​ച്ച്.​പി ലാ​പ്ടോ​പ്പു​ക​ൾ, ലെ​നോ​വോ ടാ​ബ് ലെ​റ്റു​ക​ൾ, എ​ൽ.​ജി മോ​ണി​റ്റ​റു​ക​ൾ, എ​പ്സ​ൺ പ്രി​ന്റ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വു​മു​ണ്ടാ​കും.ഷ​റ​ഫ് ഡി.​ജി​യു​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​ല്ലാ സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ലും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലും ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

