    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    8 Oct 2025 2:07 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 2:07 PM IST

    മു​ഹ​റ​ഖി​ൽ 16 പൈ​തൃ​ക കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ച്ചു

    മു​ഹ​റ​ഖി​ൽ 16 പൈ​തൃ​ക കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക ച​രി​ത്രം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഭാ​വി​ക്ക് അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള 'മു​ഹ​റ​ഖ് ന​ഗ​ര വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി'​യു​ടെ സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യി 16 ച​രി​ത്ര കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി.

    ഈ ​നേ​ട്ടം ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും മു​ത്ത് വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്രൗ​ഢി വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മെ​ന്ന മു​ഹ​റ​ഖി​ന്‍റെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ന്‍റി​ക്വി​റ്റീ​സ് (ബി.​എ.​സി.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍റെ മു​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​വും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ്വ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തീ​ക​വു​മാ​ണ് മു​ഹ​റ​ഖ്. മു​ത്തു​വാ​ര​ൽ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ളു​ള്ള യു​നെ​സ്കോ ലോ​ക പൈ​തൃ​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ 'പേ​ർ​ലി​ങ്, ടെ​സ്റ്റി​മ​ണി ഓ​ഫ് ആ​ൻ ഐ​ല​ൻ​ഡ് എ​ക്ക​ണോ​മി' ഈ ​ന​ഗ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    3.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ൽ പ​ര​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​പൈ​തൃ​ക​പാ​ത​യി​ൽ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മു​ത്ത് വ്യാ​പാ​രം ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ചെ​ലു​ത്തി​യ സ്വാ​ധീ​ന​ത്തെ ഈ ​പാ​ത അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. മു​ഹ​റ​ഖി​ന്റെ വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ നി​ധി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ബി.​എ.​സി.​എ​യും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണ്.

