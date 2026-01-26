Begin typing your search above and press return to search.
    ബാ​ബാ​സാ​ഹ​ബ് ബി.​ആ​ർ. അം​ബേ​ദ്ക​റു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​വും 'ജ​യ് സം​വി​ധാ​ൻ' മു​ഴ​ങ്ങു​ന്ന വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​വും

    ബാ​ബാ​സാ​ഹ​ബ് ബി.​ആ​ർ. അം​ബേ​ദ്ക​റു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​വും 'ജ​യ് സം​വി​ധാ​ൻ' മു​ഴ​ങ്ങു​ന്ന വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​വും
    ജ​നു​വ​രി 26. ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന മ​ഹാ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും ക​രു​ത്തും നാം ​ഒ​രേ മ​ന​സ്സോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന സു​ദി​നം. അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ മ​ഞ്ഞി​ലും വെ​യി​ലി​ലും കാ​വ​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ന​മ്മു​ടെ ക​ര, നാ​വി​ക, വ്യോ​മ സേ​ന​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം​ത​ന്നെ രാ​ജ്യം ന​ന്ദി​യോ​ടെ ഓ​ർ​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ് വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ന​മ്മു​ടെ സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​ക​ളെ. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സി.​ആ​ർ.​പി.​എ​ഫ്, അ​തി​ർ​ത്തി കാ​ക്കു​ന്ന ബി.​എ​സ്.​എ​ഫ്, ഐ.​ടി.​ബി.​പി, സി.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ്, എ​സ്.​എ​സ്.​ബി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര സേ​ന​ക​ൾ ന​മ്മു​ടെ ക​രു​ത്താ​ണ്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന എ​ൻ.​എ​സ്.​ജി ക​മാ​ൻ​ഡോ​ക​ളു​ടെ ധീ​ര​ത ന​മു​ക്ക് മ​റ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല.

    2008ലെ ​മും​ബൈ ഭീ​ക​ര​വാ​ദ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ സ്വ​ന്തം ജീ​വ​ൻ ബ​ലി ന​ൽ​കി രാ​ജ്യം കാ​ത്ത എ​ൻ.​എ​സ്.​ജി ക​മാ​ൻ​ഡോ ആ​യി​രു​ന്ന മേ​ജ​ർ സ​ന്ദീ​പ് ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ സാ​റി​നെ​പ്പോ​ലെ​യു​ള്ള വീ​ര​പു​ത്ര​ന്മാ​രു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ഓ​രോ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തി​ലും ന​മ്മു​ടെ സി​ര​ക​ളി​ൽ ആ​വേ​ശം നി​റ​ക്കു​ന്നു. അ​തി​നോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ ഓ​രോ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​യും ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​നം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​ക​ൾ, ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള യൂ​നി​ഫോം ഫോ​ഴ്സു​ൾ ന​മ്മു​ടെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണ്. ഈ ​സൈ​നി​ക-​സു​ര​ക്ഷാ വ്യൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ത​ല​വ​ൻ, അ​ഥ​വാ സു​പ്രീം ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യാ​ണ്. ഏ​ത് വ​ലി​യ ശ​ക്തി​യാ​യാ​ലും അ​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളാ​ൽ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​ക്കും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നും കീ​ഴി​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണം എ​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ് ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന എ​ന്ന​ത് വെ​റു​മൊ​രു നി​യ​മ​പു​സ്ത​ക​മ​ല്ല, അ​ത് ന​മ്മു​ടെ നാ​ടി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ രേ​ഖാ​ചി​ത്ര​മാ​ണ്.

    തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളും, പാ​ർ​ല​മെ​ന്റും നി​യ​മ​സ​ഭ​ക​ളും മു​ത​ൽ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളും, അ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും, നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യും, ഒ​പ്പം നി​ഷ്പ​ക്ഷ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​ന​വും ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ‘ചെ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് ബാ​ല​ൻ​സ്’ രീ​തി​യാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത്ത്. ഇ​തി​നെ​യെ​ല്ലാം ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​നും സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ നാ​ലാം തൂ​ണാ​യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ചേ​രു​മ്പോ​ൾ ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യം കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്താ​ർ​ജി​ക്കു​ന്നു. രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വാ​യ മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത ഗ്രാ​മ​സ്വ​രാ​ജി​ന്റെ​യും അ​ഹിം​സ​യു​ടെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട്, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ശി​ൽ​പി​ക​ളാ​യ ബാ​ബ​സാ​ഹ​ബ് അം​ബേ​ദ്ക​റും, ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ശി​ൽ​പി​ക​ൾ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത ഈ ​അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ നാ​ടി​നെ ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സേ​ന​ക​ൾ​ക്കും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നും ഒ​പ്പം​ത​ന്നെ ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ന​മ്മു​ടെ ശാ​സ്ത്ര​ലോ​ക​ത്തി​ന് വ​ലി​യ പ​ങ്കു​ണ്ട്. ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ, ഡി.​ആ​ർ.​ഡി.​ഒ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്തും പ്ര​തി​രോ​ധ രം​ഗ​ത്തും നാം ​നേ​ടി​യ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തെ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്. എ.​പി.​ജെ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം സാ​റി​നെ​പ്പോ​ലെ​യു​ള്ള ഇ​തി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ൾ ന​മു​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ഇ​ന്നും ഓ​രോ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ന്റെ​യും ക​രു​ത്താ​ണ്.

    അ​റി​വ് പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി ത​ല​മു​റ​ക​ളെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, നാ​ളെ​യു​ടെ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ജ​ന​സേ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​ത്തി​രി​ച്ച പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രൊ​ക്കെ ചേ​രു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ പൂ​ർ​ണ​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഒ​രു വ​ലി​യ ത​ണ​ലാ​ണ്. ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള മ​തം വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​നും, അ​റി​വു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നും, വി​വേ​ച​ന​മി​ല്ലാ​തെ അ​ന്ത​സ്സോ​ടെ ജീ​വി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​നി​യ​മ​പു​സ്ത​കം ഉ​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്.

    ഓ​രോ പൗ​ര​നും അ​വ​ന്റെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ന്തു​ട​രാ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​വ​കാ​ശം ന​ൽ​കു​ന്നു. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ത്യാ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത ഈ ​ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഓ​രോ പൗ​ര​ന്റെ​യും ക​ട​മ​യാ​ണ്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം അ​തി​ന്റെ എ​ല്ലാ അ​ർ​ഥ​ത്തി​ലും ശോ​ഭി​ക്കാ​നും, ഓ​രോ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന്റെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ മു​റു​കെ പി​ടി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഏ​ക വ​ഴി. ‘ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന വാ​ഴ​ട്ടെ’ എ​ന്ന ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​ത്തോ​ടെ ‘ജ​യ് സം​വി​ധാ​ൻ’ എ​ന്ന വ​ലി​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച്, സ​മ​ത്വ​മു​ള്ള ഒ​രു ഭാ​ര​ത​ത്തി​നാ​യി ന​മു​ക്ക് ഒ​രു​മി​ച്ച് നി​ൽ​ക്കാം. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് അ​തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ തി​ള​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    ഏ​വ​ർ​ക്കും മ​ഹ​ത്താ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ശം​സ​ക​ൾ. ജ​യ് ഹി​ന്ദ്.

