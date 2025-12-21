Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    താ​ര​ത്തി​ള​ക്ക​ത്തി​ലും പ​ഴ​യ കൂ​ട്ടു​കാ​രെ തേ​ടി മ​നാ​മ സൂ​ഖി​ലെ​ത്തി അ​സീ​സ് നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്

    18 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പു​ള്ള പ്ര​വാ​സ​കാ​ലം അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ച്ച് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച
    താ​ര​ത്തി​ള​ക്ക​ത്തി​ലും പ​ഴ​യ കൂ​ട്ടു​കാ​രെ തേ​ടി മ​നാ​മ സൂ​ഖി​ലെ​ത്തി അ​സീ​സ് നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്
    അ​സീ​സ് നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ റാ​ഷി​ദി​നും സി​ദ്ദീ​ഖി​നു​മൊ​പ്പം

    മ​നാ​മ: കാ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ത്ര ക​ട​ന്നു​പോ​യാ​ലും ചി​ല സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ തി​ള​ക്കം കു​റ​യി​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ​താ​രം അ​സീ​സ് നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്. താ​ൻ സി​നി​മ​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത്, ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മ​നാ​മ സൂ​ഖി​ൽ ഒ​പ്പം ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന പ്രി​യ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ തേ​ടി അ​സീ​സ് എ​ത്തി​യ​തി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ ത​രം​ഗ​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    ക​ണ്ണൂ​ർ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് സ്വ​ദേ​ശി സി​ദ്ദീ​ഖും വ​ട​ക​ര വാ​ണി​മേ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി റാ​ഷി​ദു​മാ​ണ് അ​സീ​സി​നെ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ വി​കാ​രാ​ധീ​ന​രാ​യ ആ ​ഉ​റ്റ കൂ​ട്ടു​കാ​ർ. 18 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പു​ള്ള ഒ​രു സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നു ആ ​സം​ഗ​മം. ജീ​വി​തം പ​ച്ച​പി​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​ണ് അ​സീ​സ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലേ​ക്ക് വി​മാ​നം ക​യ​റു​ന്ന​ത്. സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഒ​രു അ​ബാ​യ ക​ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം. പി​ന്നീ​ട് മ​നാ​മ സൂ​ഖി​ലെ ഒ​രു ന​ട്സ് ക​ട​യി​ൽ സി​ദ്ദീ​ഖി​നും റാ​ഷി​ദി​നും ഒ​പ്പം ജോ​ലി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. ഒ​ന്ന​ര​വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം അ​വ​ർ ഒ​രേ കൂ​ര​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ഒ​രേ ക​ട​യി​ൽ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് അ​സീ​സ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യും ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ ഷോ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും സി​നി​മ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​ങ്ക​ര​നാ​യി മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    "അ​ന്നേ അ​സീ​സി​ന്റെ ഉ​ള്ളി​ൽ ഒ​രു വ​ലി​യ ക​ലാ​കാ​ര​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു" - സി​ദ്ദീ​ഖ് ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഒ​രു മ​ല​യാ​ളം റേ​ഡി​യോ​യി​ൽ അ​സീ​സ് ഒ​രു പ്രോ​ഗ്രാം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​വ​ശാ​ൽ അ​ത് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ക​ല​യോ​ടു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ട​ങ്ങാ​ത്ത ആ​വേ​ശം അ​ന്നു​ത​ന്നെ കൂ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ ആ​ദ്യ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ർ ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ മാ​റു​ക​യും തി​ര​ക്കു​ക​ൾ കൂ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം അ​വ​ർ ത​മ്മി​ൽ കാ​ണു​ക​യോ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ വ​ലി​യ സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടും ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ​രി​പാ​ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങ​വേ, താ​ൻ വി​യ​ർ​പ്പൊ​ഴു​ക്കി​യ മ​നാ​മ​യി​ലെ ആ ​പ​ഴ​യ തെ​രു​വു​ക​ളും കൂ​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്ത പ്രി​യ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​യും കാ​ണാ​ൻ അ​സീ​സ് സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ‘ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ന്നും പോ​യ ആ ​അ​സീ​സ് ത​ന്നെ​യാ​ണി​പ്പോ​ഴും. വ​ലി​യ നി​ല​യി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടും പ​ഴ​യ കാ​ല​ത്തെ​യും ഞ​ങ്ങ​ളെ​യും മ​റ​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷ​മെ​ന്ന്’ സി​ദ്ദീ​ഖ് ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്നു. യാ​ദൃ​ച്ഛി​ക​മാ​യ ഈ ​പു​നഃ​സ​മാ​ഗ​മം, പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ വ​ലി​യ സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ന​യ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ട​യാ​ള​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

