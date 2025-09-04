Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 4 Sept 2025 9:37 AM IST
    പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ, കാ​ന്റീ​നു​ക​ൾ, കോ​ൾ​ഡ് സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്
    പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളും വൃ​ത്തി​യാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ​തേ​ൺ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ, കാ​ന്റീ​നു​ക​ൾ, കോ​ൾ​ഡ് സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. സ​തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ‘മു​ൽ​ത​സി​മൂ​ൻ’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ൽ ഹാ​ജി​യാ​ത്തി​ലെ 80ല​ധി​കം ക​ട​ക​ളി​ൽ ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഈ​സ അ​ൽ​ബു​ഐ​നൈ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ചി​ല തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ക​ട​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ മാ​ലി​ന്യം വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന​തും ക​സേ​ര​ക​ൾ വെ​ച്ച് കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും, നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യ​ല്ല പ്ര​ധാ​ന​മെ​ന്നും അ​ൽ​ബു​ഐ​നൈ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും വി​ഡി​യോ​ക​ളും മ​റ്റു മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തേ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി സ​മാ​ന​മാ​യ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. റി​ഫ​യി​ലും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ട​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ, കാ​ന്റീ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ കൈ​യേ​റി ക​സേ​ര​ക​ളും മേ​ശ​ക​ളും വെ​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി. ഇ​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലും പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വാ​യി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ലും പ​ല തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ൽ​ബു​ഐ​നൈ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​ന്ത്യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ഇ​വ​രി​ലേ​റെ​യു​മെ​ന്ന് അ​ൽ​ബു​ഐ​നൈ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​ർ​ക്ക് അ​റ​ബി ഭാ​ഷ ന​ന്നാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ​യ​ല്ല അ​വ​ർ ഇ​ത് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്, മ​റി​ച്ച് അ​റി​വി​ല്ലാ​യ്മ മൂ​ല​മാ​ണ്, അ​തു​കൊ​ണ്ട് സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​യ സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല മാ​ർ​ഗ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

