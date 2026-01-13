Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 9:32 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 9:32 AM IST

    വ്യോമയാന സുരക്ഷ: പൊലീസ് മേധാവിയും ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിനിധി സംഘവും ചർച്ച നടത്തി

    വ്യോമയാന സുരക്ഷ: പൊലീസ് മേധാവിയും ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിനിധി സംഘവും ചർച്ച നടത്തി
    പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ താ​രി​ഖ് ബി​ൻ ഹ​സ​ൻ അ​ൽ ഹ​സ​ൻ, ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് വ്യോ​മ​യാ​ന സു​ര​ക്ഷ മേ​ധാ​വി അ​മാ​ൻ​ഡ സെ​ഗാ​ലി​നുയി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ താ​രി​ഖ് ബി​ൻ ഹ​സ​ൻ അ​ൽ ഹ​സ​ൻ, ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കേ​പ്പ​ബി​ലി​റ്റി​സ് മേ​ധാ​വി അ​മാ​ൻ​ഡ സെ​ഗാ​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​വു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. വ്യോ​മ​യാ​ന സു​ര​ക്ഷാ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച. സു​ര​ക്ഷാ രം​ഗ​ത്തെ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നും സം​യു​ക്ത പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​വും ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി വ്യോ​മ​യാ​ന സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കും.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം, വ്യോ​മ​യാ​ന സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് സം​യു​ക്ത പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഗോ​ള സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. അ​സി. പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി (ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ട്രെ​യി​നി​ങ്) ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഹ​റ​മും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:police chiefdelegationdiscussionsAviation Security
