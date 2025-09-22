Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 10:35 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ശ​ര​ത്കാ​ല​ത്തി​ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    താ​പ​നി​ല 40 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ൽ താ​ഴെ​യെ​ത്തും
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ശ​ര​ത്കാ​ല​ത്തി​ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം
    cancel

    മ​നാ​മ: നീ​ണ്ട വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ശ​ര​ത്കാ​ല​മെ​ത്തും. ഈ ​വ​ർ​ഷം വേനൽകാല സീസൺ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി താ​പ​നി​ല 40 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ന് താ​ഴെ​യെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​പ്ര​വ​ച​നം. താ​പ​നി​ല കു​റ​യു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലെ ഈ​ർ​പ്പം കു​റ​യു​മെ​ന്നും ഇ​ത് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഗ​താ​ഗ​ത, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് പ​റ​യു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ച്, ഇ​ന്ന് മു​ത​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​മാ​യ മാ​റ്റം ദൃ​ശ്യ​മാ​കും. ഈ​ർ​പ്പം 70 ശ​ത​മാ​നം ക​വി​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല. കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ഏ​ക​ദേ​ശം 27 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ലേ​ക്ക് താ​ഴും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25 വ​രെ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് സ​ജീ​വ​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. കാ​റ്റി​ന്റെ വേ​ഗം ഇ​ട​ത്ത​രം മു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​ത് ക​ട​ലി​ൽ തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​നും തു​റ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കും. ക​ട​ലി​ൽ പോ​കു​ന്ന​വ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​ച്ചു​ത​ണ്ടി​ന്റെ ച​രി​വ് കാ​ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ശ​ര​ത്കാ​ല വി​ഷു​വം കാ​ര​ണം ഉ​ച്ച​സ​മ​യ​ത്തെ സൂ​ര്യ​ന്റെ സ്ഥാ​നം ക്ര​മേ​ണ കു​റ​യും. ഇ​ത് ദി​വ​സ​വും ഏ​ക​ദേ​ശം 0.1ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ൽ താ​പ​നി​ല കു​റ​ക്കും. രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല 30 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ൽ നി​ന്ന് 27ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ലേ​ക്കും പ​ക​ൽ താ​പ​നി​ല 38 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ൽ നി​ന്ന് 35 ഡി​ഗ്രി​ഡി​ഗ്രി​സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ലേ​ക്കും കു​റ​യു​മെ​ന്ന് ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നാ​യ അ​ലി അ​ൽ ഹാ​ജി​രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ രാ​ത്രി ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നും ന​വം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം വ​രെ പ​ക​ൽ​സ​മ​യ​ത്തെ താ​പ​നി​ല കു​റ​യു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ചൂ​ടു​കാ​ല​ത്ത്നി​ന്ന് ത​ണു​പ്പു​കാ​ല​ത്തേ​ക്കു​ള്ള മാ​റ്റം ആ​ദ്യം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഇ​ത് ദൃ​ശ്യ​മാ​കും. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ൾ കൂ​ടു​ന്ന​തും ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ വ​ര​വ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തും വി​വി​ധ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് സീ​സ​ണു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തും ചി​ല​യി​നം മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും ഈ ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​ക​ളാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain NewsAutumngulf news malayalam
    News Summary - Autumn begins in Bahrain today
    Similar News
    Next Story
    X