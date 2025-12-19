Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    19 Dec 2025 11:04 AM IST
    date_range 19 Dec 2025 11:04 AM IST

    വ്യാ​ജ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ജോ​ലി നേ​ടാ​ൻ ശ്ര​മമെന്ന്

    • ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    • കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സിന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യാ​ജ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് മാ​ഫി​യ പി​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു
    വ്യാ​ജ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ജോ​ലി നേ​ടാ​ൻ ശ്ര​മമെന്ന്
    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ്യാ​ജ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ജോ​ലി നേ​ടു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​മ്മി​റ്റി​യെ നി​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​ഞ്ച് എം.​പി​മാ​ർ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​പ്ര​മേ​യം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഈ ​മാ​സം ആ​ദ്യം കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യാ​ജ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് മാ​ഫി​യ പി​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ, ഏ​ക​ദേ​ശം 22 സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ന​ടു​ത്ത് വ്യാ​ജ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ​ത്ത് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത്ത​രം വ്യാ​ജ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​താ​യി സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ്യാ​ജ ഡി​ഗ്രി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി നേ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ടാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ന​ട​പ​ടി​ക്ക് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ബി​രു​ദ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചാ​ന​ലു​ക​ൾ വ​ഴി വെ​രി​ഫൈ ചെ​യ്യാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക സ​മി​തി വേ​ണ​മെ​ന്നും വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മി​തി, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. വ്യാ​ജ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ നി​ല​വാ​ര​ത്തെ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭ​ദ്ര​ത​യെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​ല്ലൂം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. പ്ര​മേ​യം അ​ടു​ത്ത പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക്കെ​ടു​ക്കും.

