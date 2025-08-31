Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസൗദിയിലേക്ക് 2...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 5:47 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 5:47 PM IST

    സൗദിയിലേക്ക് 2 ലക്ഷ‍ത്തിലധികം കാപ്ടഗൺ ഗുളികകൾ കാറിന്‍റെ സ്റ്റെപ്പിനി ടയറിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമം

    text_fields
    bookmark_border
    രണ്ട് ബഹ്‌റൈൻ പൗരന്മാരും ഒരു സൗദി പൗരനും വിചാരണ നേരിടുന്നു
    smuggle
    cancel

    മനാമ: കാറിന്‍റെ സ്റ്റെപ്പിനി ടയറിൽ ഒളിപ്പിച്ച 2 ലക്ഷ‍ത്തിലധികം കാപ്ടഗൺ ഗുളികകൾ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ വിചാരണ ആരംഭിച്ചു. രണ്ട് ബഹ്‌റൈൻ പൗരന്മാരും ഒരു സൗദി പൗരനുമാണ് പ്രതികൾ. ലഹരിവസ്തുക്കൾ വിൽപ്പനയ്ക്കും ലാഭമുണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി കൈവശം വെച്ചതിനും കയറ്റുമതി ചെയ്തതിനും ഇവർക്കെതിരെ ഹൈ ക്രിമിനൽ കോടതിയിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയിലെ ആന്റി-നാർക്കോട്ടിക്സ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 30 വയസ്സുള്ള ഒരു ബഹ്‌റൈൻ പൗരനെ സൗദി അതിർത്തി കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പിടികൂടിയത്.

    കിങ് ഫഹദ് കോസ്‌വേയുടെ ബഹ്‌റൈൻ ഭാഗത്തുള്ള കസ്റ്റംസ് കടന്നുപോയെങ്കിലും, സൗദി അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് ഇയാൾ പിടിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു പ്രതിയായ 31 വയസ്സുള്ള ബഹ്‌റൈൻ പൗരനാണ് കള്ളക്കടത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും ഇയാൾക്ക് സൗദിയിലുള്ള ഒരാളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് ഈ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്താനും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാറണ്ട് നേടി. സൗദി പൗരനുമായുള്ള ബന്ധം ഇയാൾ സമ്മതിച്ചു. ഈ കടത്തിന് പ്രതിഫലമായി 1,000 ദിനാർ ലഭിക്കുമെന്നും ഇയാൾ സമ്മതിച്ചതായി കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. മയക്കുമരുന്ന് സ്വീകരിക്കുകയും സംഭരിക്കുകയും അയൽരാജ്യത്തേക്ക് കടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്തത് താനാണെന്ന് ഇയാൾ സമ്മതിച്ചു. ലഹരി ഗുളികകൾ കാറിന്റെ സ്പെയർ ടയറിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്.

    പ്രതികൾ മൂന്ന് പേരും മയക്കുമരുന്ന് കടത്താനുള്ള ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പിടികൂടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, അത്യാധുനിക മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇവർ ബഹ്‌റൈൻ വഴി സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുന്നത്. റിയാദ് അറബ് കരാർ ഫോർ ജുഡീഷ്യൽ കോ-ഓപ്പറേഷൻ പ്രകാരം സൗദി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഈ കേസിലെ അന്വേഷണത്തിൽ സഹായിച്ചു. ഈ കരാർ പ്രകാരം അറബ് രാജ്യങ്ങൾ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാനും നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സഹകരിക്കാനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം.

    ഗുളികകളിൽ ആംഫെറ്റാമൈൻ ഉണ്ടെന്ന് സൗദി അധികൃതർ ലാബ് പരിശോധനയിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാപ്ടഗൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഗുളികകൾ 'പാവപ്പെട്ടവന്റെ കൊക്കെയ്ൻ' എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ധനികരായ ചെറുപ്പക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ ഇത് വിൽക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsSmuggleBahrain Newscaptagon pillsSaudi Arabia
    News Summary - Attempt to smuggle over 200,000 Captagon pills into Saudi Arabia hidden in car's tread tire
    Similar News
    Next Story
    X