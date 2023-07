cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​നാ​മ: സൗ​ദി കോ​സ്​​വേ വ​ഴി ബ​ഹ്​​റൈ​നി​ലേ​ക്ക്​ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ. കോ​സ്​​വേ ക​സ്​​റ്റം​സ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ്​ പ്ര​തി​യു​ടെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ 4,960 ഗ്രാം ​മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്. വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന 36കാ​ര​നെ പി​ടി​കൂ​ടി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി റി​മാ​ൻ​ഡി​ൽ വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. Show Full Article

Attempt to smuggle drugs through causeway; The accused is in custody