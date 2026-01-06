Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബഹ്‌റൈനിൽ എ.ടി.എം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 11:41 AM IST

    ബഹ്‌റൈനിൽ എ.ടി.എം സ്ഫോടനശ്രമം: രണ്ടു യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ബഹ്‌റൈനിൽ എ.ടി.എം സ്ഫോടനശ്രമം: രണ്ടു യുവാക്കൾ പിടിയിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കാപ്പിറ്റൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ അ​ൽ ന​യീ​മി​ലു​ള്ള നാ​ഷ​ന​ൽ ബാ​ങ്ക് എ.​ടി.​എം കൗ​ണ്ട​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ശ്ര​മം പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് നേ​രെ​യു​ള്ള നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഹ്യൂ​മ​ൻ റൈ​റ്റ്‌​സ് വാ​ച്ച് സൊ​സൈ​റ്റി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​ത് കേ​വ​ലം അ​ഭി​പ്രാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​മോ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പോ​രാ​ട്ട​മോ അ​ല്ലെ​ന്നും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ശി​ക്ഷാ​ർ​ഹ​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്നും സൊ​സൈ​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളെ അ​തി​വേ​ഗം പി​ടി​കൂ​ടി​യ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ​യും സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യെ​യും സൊ​സൈ​റ്റി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    19 ഉം 23​ ഉം വ​യ​സ്സു​ള്ള ര​ണ്ട് സ്വ​ദേ​ശി യു​വാ​ക്ക​ളാ​ണ് സം​ഭ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​റും ക​ത്തു​ന്ന ദ്രാ​വ​ക​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ്ഫോ​ട​നം ന​ട​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​രു​ടെ നീ​ക്കം. ഇ​തി​ൽ പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ പ്ര​തി​യാ​ണ് സി​ലി​ണ്ട​ർ വെ​ച്ച് തീ ​കൊ​ളു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്നും ര​ണ്ടാ​മ​ൻ സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ വാ​ങ്ങി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഇ​തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തി പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കൃ​ത്യ​മാ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യു​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ ഈ ​കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു.

    സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സം​ഘം തെ​ളി​വു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. പ്ര​തി​ക​ളെ നി​ല​വി​ൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സൊ​സൈ​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ATMbombingAttemptarrested
    News Summary - ATM bombing attempt in Bahrain: Two youths arrested
    Similar News
    Next Story
    X