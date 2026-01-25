Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ തി​ള​ങ്ങി എ.​എ​സ്.​യു

    തു​നീ​ഷ്യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന എ​ല​വേ​റ്റ് മെ​ന കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ ആ​ദ​രം
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ തി​ള​ങ്ങി എ.​എ​സ്.​യു
    എ.​എ​സ്.​യു​വി​നു​ള്ള ആ​ദ​രം എ.​എ.​സി.​എ​സ്.​ബി അ​ധി​കൃ​ത​ർ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബി​സി​ന​സ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തെ ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യ എ.​എ.​സി.​എ​സ്.​ബി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അ​പ്ലൈ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക്ക് (എ.​എ​സ്.​യു) പ്ര​ത്യേ​ക ആ​ദ​രം ന​ൽ​കി. തു​നീ​ഷ്യ​യി​ലെ ടു​ണി​സി​ൽ ഈ ​മാ​സം 20, 21 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘എ​ല​വേ​റ്റ് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് നോ​ർ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക’ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ലെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും പി​ന്തു​ണ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്കാ​രം.

    എ.​എ.​സി.​എ​സ്.​ബി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ലീ​ൻ മ​ക്ഓ​ലി​ഫ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ഹ്‌​സാ​ൻ സ​ക്രി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. എ.​എ​സ്.​യു പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ഫ. ഹാ​തിം മ​സ്‌​രി, അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് സ​യ​ൻ​സ​സ് കോ​ള​ജ് ഡീ​ൻ സി​യാ​ദ് സു​രി​ഗ​ത് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ദ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ബി​സി​ന​സ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മി​ക​വ്, നൂ​ത​ന​ത്വം, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ എ.​എ​സ്.​യു പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​ക്കു​ള്ള വ​ലി​യൊ​രു അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണി​ത്. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്ക് ഈ ​ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ഇ​ത്ത​രം അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - ASU shines on the international stage
