Madhyamam
    Bahrain
    11 Nov 2025 12:19 PM IST
    11 Nov 2025 12:19 PM IST

    ചൈ​ന​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വേ​ൾ​ഡ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്സ് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് എ.​എ​സ്.​യു

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 500ൽ ​അ​ധി​കം യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​രും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​രും ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    ചൈ​ന​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വേ​ൾ​ഡ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്സ് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് എ.​എ​സ്.​യു
    ചൈ​ന​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വേ​ൾ​ഡ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്സ് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ

    എ.​എ​സ്.​യു അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    മ​നാ​മ: അ​പ്ലൈ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി (എ.​എ​സ്.​യു) ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഗോ​ള സാ​ന്നി​ധ്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് 2025 ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴ് മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​ത് വ​രെ ചൈ​ന​യി​ലെ പീ​പ്പി​ൾ​സ് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന വേ​ൾ​ഡ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്സ് ഫോ​റ​ത്തി​ലും ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​റം ഓ​ൺ ഹ​യ​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​നി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ചൈ​ന അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഹ​യ​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ, സെ​ജി​യാ​ങ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി എ​ന്നി​വ സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഈ ​പ​രി​പാ​ടി ഹാ​ങ്‌​ഷൗ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സ്പോ സെൻറ​റി​ലാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്.‘ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​റ​ലി​ജ​ൻ​സും ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി​യും’ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ മു​ഖ്യ വി​ഷ​യം.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 500ൽ ​അ​ധി​കം യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​രും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​രും ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്ര​ഫ. വ​ഹീ​ബ് അ​ൽ-​ഖാ​ജ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ൽ എ.​എ​സ്.​യു പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പ്ര​ഫ. ഹാ​തിം മ​സ്രി, പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്സ് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ഫോ​ർ ഫോ​ളോ അ​പ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഓ​ഫ് അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് മി​സ്റ്റ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഖാ​ജ എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ചൈ​ന​യി​ലെ​യും മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള എ.​എ​സ്.​യു​വി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ച്ചു.

    ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ സ​മാ​ന്ത​ര സെ​ഷ​നാ​യ ‘ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ എ.​ഐ വി​ക​സ​ന​വും ന​വീ​ക​ര​ണ​വും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഫ. ഹാ​തിം മ​സ്രി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ‘അ​പ്ലൈ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി: ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​മ​ത്വം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്നു’ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ത​ല​ക്കെ​ട്ട്.

    അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ തു​ല്യ​ത​യും അ​വ​സ​ര​സ​മ​ത്വ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഗ​വേ​ണ​ൻ​സ്, സ്മാ​ർ​ട്ട് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ച്ചു. ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​വാ​ര​വും ന​വീ​ക​ര​ണ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഹ​യ​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന് അ​പ്ലൈ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി

