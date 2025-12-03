Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 12:14 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 12:14 PM IST

    എ.എസ്.‍‍യു ‘ദാസ 2025’ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം മനാമയിൽ നടന്നു

    എ.എസ്.‍‍യു ‘ദാസ 2025’ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം മനാമയിൽ നടന്നു
    എ.​എ​സ്.‍‍യു 'ദാ​സ 2025' അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    മ​നാ​മ: അ​പ്ലൈ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് യൂ​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി (എ.​എ​സ്.​യു) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​റാ​മ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​നം (ദാ​സ 2025) മ​നാ​മ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. സ​മ്മേ​ള​നം ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ‍യും വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​ഡ​യാ​ന അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം അ​ൽ ജ​ഹ്റോ​മി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം 49 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 1,875 ഗ​വേ​ഷ​ക​രാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    432 ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും പി​യ​ർ റി​വ്യൂ​വി​ന് ശേ​ഷം വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, എ.​എ​സ്.​യു​വും ഐ.​എ​സ്‌.​സി പാ​രീ​സ് ബി​സി​ന​സ് സ്കൂ​ളും ത​മ്മി​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക-​ഗ​വേ​ഷ​ണ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​രു ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശാ​സ്ത്രീ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും വി​ജ്ഞാ​ന കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​നും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കൗ​ൺ​സി​ൽ വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡോ. ​അ​ൽ ജ​ഹ്റോ​മി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ഗോ​ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഗ​വേ​ഷ​ണ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ദേ​ശീ​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ളെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യൊ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഇ​വ​ന്റി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും നൂ​ത​ന​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​മാ​യി യോ​ജി​ച്ച് പോ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് എ.​എ​സ്.​യു ട്ര​സ്റ്റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്ര​ഫ. വ​ഹീ​ബ് അ​ൽ ഖാ​ജ പ​റ​ഞ്ഞു.ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്റെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ എ​റി​ക് ജി​റോ​ഡ്-​ടെ​ൽ​മെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ന​യ​ത​ന്ത്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഹെ​റി​യ​റ്റ്-​വാ​ട്ട് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ പ്ര​ഫ. കോ​ളി​ൻ ട​ർ​ണ​ർ, ഐ.​എ​സ്‌.​സി പാ​രി​സ് ബി​സി​ന​സ് സ്കൂ​ളി​ലെ ഡോ. ​ജീ​ൻ-​ക്രി​സ്റ്റോ​ഫ് ഹോ​ഗ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​രാ​ണ് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

