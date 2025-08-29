Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    ബ്രിഡ്ജിങ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ച് എ.എസ്.യു ബഹ്റൈൻ

    ബ്രിഡ്ജിങ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ച് എ.എസ്.യു ബഹ്റൈൻ
    മ​നാ​മ: ക്യു.​എ​സ് വേ​ൾ​ഡ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി റാ​ങ്കി​ങ് 2025 അ​നു​സ​രി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന റാ​ങ്കു​ള്ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യാ​യ അ​പ്ലൈ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി (എ.​എ​സ്.​യു) ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച ബ്രി​ഡ്ജി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഈ ​അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സം​വി​ധാ​നം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ആ​ദ്യ സ്വ​കാ​ര്യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യാ​ണി​ത്. ഈ ​നേ​ട്ടം ഡി​പ്ലോ​മ​ക്കാ​ർ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ ര​ണ്ട​ര​വ​ർ​ഷം വ​രെ പ​ഠി​ച്ച് ബി​രു​ദം നേ​ടാ​നും അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ്, ല​ണ്ട​ൻ സൗ​ത്ത് ബാ​ങ്ക് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ഡ്യു​വ​ൽ-​അ​വാ​ർ​ഡ് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ളാ​യ സി​വി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​റ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ബ്രി​ഡ്ജി​ങ് പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​തും അം​ഗീ​കൃ​ത​വു​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മാ​ണ് എ.​എ​സ്.​യു​വി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    ക്യു.​എ​സ് 5-സ്റ്റാ​ർ റേ​റ്റി​ങ് ല​ഭി​ച്ച ഈ ​സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല യു.​കെ​യി​ലെ ക്വാ​ളി​റ്റി അ​ഷ്വ​റ​ൻ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​മാ​ണ്. അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ഗ​വേ​ഷ​ണാ​ധി​ഷ്ഠി​ത പ​ഠ​ന​രീ​തി, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​മു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് എ.​എ​സ്.​യു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ന്നു.

    ബി​സി​ന​സ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ങ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, നി​യ​മം, ഗ്രാ​ഫി​ക് ഡി​സൈ​ൻ, ഇ​ന്റീ​രി​യ​ർ ഡി​സൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​റ​ബി​ക്, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ബി​രു​ദ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ഡി​പ്ലോ​മ​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം. എ​ൽ.​എ​സ്.​ബി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി (ഹോ​ൺ) ലോ, ​ബി.​എ (ഹോ​ൺ) ബി​സി​ന​സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഡ്യു​വ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​വു​ന്ന ഈ ​ബ്രി​ഡ്ജി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാം, അ​ത്യാ​ധു​നി​ക അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് എ.​എ​സ്.​യു പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ഫ. ഹാ​താം മ​സ്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​സം​രം​ഭം പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്, പ്രാ​യോ​ഗി​ക ക​ഴി​വു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് +973 6663 3770 എ​ന്ന വാ​ട്സ്ആ​പ് ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

