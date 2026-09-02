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    ആശ്രയം ബഹ്‌റൈൻ ഓണസദ്യ വിതരണം ചെയ്തു

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    ആശ്രയം ബഹ്‌റൈൻ ഓണസദ്യ വിതരണം ചെയ്തു
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    ആശ്രയം ബഹ്‌റൈൻ കൂട്ടായ്മ ഓണസദ്യ വിതരണം ​ചെയ്യുന്നു

    ​മനാമ: ആശ്രയം ബഹ്‌റൈൻ കൂട്ടായ്മയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കമായി. ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് എ.സി.എം.ഇ ക്യാമ്പിലെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആശ്രയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘ഓണസദ്യ’ വിതരണം ചെയ്തു. ​രക്ഷാധികാരി സെയ്ദ് ഹനീഫ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അലീന അഗസ്റ്റിൻ, ചാരിറ്റി കോഓഡിനേറ്റർ അനീഷ് ആലപ്പുഴ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ മുതിരി, മുസ്തഫ, അബ്ദുല്ല എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

    ​പ്രവാസലോകത്ത് തണലായി മാറുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സംഘടനയുടെ ആദ്യ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിലും പ്രവാസി സഹോദരങ്ങൾക്കായി വൈവിധ്യമാർന്ന ക്ഷേമ-കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ആശ്രയം മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

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    News Summary - Asrayam bahrain ona sadya
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