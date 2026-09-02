ആശ്രയം ബഹ്റൈൻ ഓണസദ്യ വിതരണം ചെയ്തുtext_fields
മനാമ: ആശ്രയം ബഹ്റൈൻ കൂട്ടായ്മയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കമായി. ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് എ.സി.എം.ഇ ക്യാമ്പിലെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആശ്രയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘ഓണസദ്യ’ വിതരണം ചെയ്തു. രക്ഷാധികാരി സെയ്ദ് ഹനീഫ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അലീന അഗസ്റ്റിൻ, ചാരിറ്റി കോഓഡിനേറ്റർ അനീഷ് ആലപ്പുഴ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ മുതിരി, മുസ്തഫ, അബ്ദുല്ല എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
പ്രവാസലോകത്ത് തണലായി മാറുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സംഘടനയുടെ ആദ്യ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിലും പ്രവാസി സഹോദരങ്ങൾക്കായി വൈവിധ്യമാർന്ന ക്ഷേമ-കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ആശ്രയം മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
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