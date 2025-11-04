Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 4 Nov 2025 9:40 AM IST
    date_range 4 Nov 2025 9:40 AM IST

    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ് വി​ജ​യം; രാ​ജ്യം കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്ക​ണം

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ കാ​യി​ക​ശേ​ഷി​യെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച് ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ
    മ​നാ​മ: കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, ഭൂ​ഖ​ണ്ഡാ​ന്ത​ര, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ലോ​കോ​ത്ത​ര കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ക​ഴി​വ് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ യു​വ​ജ​ന-​കാ​യി​ക സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ റെ​ധാ മു​ൻ​ഫ​രീ​ദി​യാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്. രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​ടു​ത്തി​ടെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ന്റെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യേ​കം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    നേ​ര​ത്തെ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച ആ​തി​ഥേ​യ രാ​ജ്യം പി​ന്മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ, എ​ട്ടു മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഈ ​ചു​മ​ത​ല ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്.അ​തി​ന്റെ വി​ജ​യ ഫ​ലം അ​തി​ശ​യ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ പ്ര​തി​വാ​ര യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​വെ റെ​ധാ മു​ൻ​ഫ​രീ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രി​ക്സ് പോ​ലു​ള്ള ലോ​കോ​ത്ത​ര ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യും, ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തി​ലൂ​ടെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ലി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ശേ​ഷി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ന​മ്മ​ൾ തെ​ളി​യി​ച്ചു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ആ​ഗോ​ള പ്ര​ശ​സ്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം, ടൂ​റി​സം വ​ള​ർ​ച്ച, സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് വി​ല​പ്പെ​ട്ട അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി ബി​ൻ സാ​ലി​ഹ്​ അ​സ്സാ​ലി​ഹ് ഈ ​അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ ഒ​രു മു​ൻ​നി​ര കാ​യി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൗ​ൺ​സി​ൽ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Shura Councilsports eventsBahran NewsAsian Youth Games
