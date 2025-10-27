Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 2:14 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 2:14 PM IST

    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ്; അ​ഭി​മാ​ന​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷി​യാ​യി ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ്; അ​ഭി​മാ​ന​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷി​യാ​യി ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ്
    cancel
    camera_alt

    എം.​എം.​എ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ ശൈ​ഖ്

    ഖാ​ലി​ദ്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാം ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ അ​ഭി​മാ​ന​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷി​യാ​യി ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ. എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന മി​ക്സ​ഡ് മാ​ർ​ഷ്യ​ൽ ആ​ർ​ട്സി​ൽ (എം.​എം.​എ) മൂ​ന്ന് സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ അ​ഭി​മാ​ന​നേ​ട്ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഫൈ​ന​ൽ വേ​ദി​യി​ൽ മ​ത്സ​രം കാ​ണാ​നാ​യാ​ണ് ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദും എ​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ൽ​ദാ​ർ എ​ൽ​ഡ​റോ​വ്, അ​ബ്ദു​ൽ ആ​കിം ബാ​ബ​യേ​വ്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖാ​ലി​ദോ​വ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​യി സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ​ത്. വി​ജ​യി​ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ്, കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ഈ ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​യി​ക​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പോ​രാ​ട്ട കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഭാ​വി പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ക​ണ​മെ​ന്നും കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ത​ന്റെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31വ​രെ​യാ​ണ് ഗെ​യിം​സ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:manamagulfnewsBahrainAsian Youth Games
    News Summary - Asian Youth Games; Sheikh Khalid witnesses pride
    Similar News
    Next Story
    X