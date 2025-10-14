Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഏഷ്യൻ യൂത്ത് ഗെയിംസ്:...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 9:35 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 9:35 PM IST

    ഏഷ്യൻ യൂത്ത് ഗെയിംസ്: ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ശൈഖ് ഖാലിദ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഒക്ടോബർ 22 മുതൽ 31 വരെയാണ് ഏഷ്യൻ യൂത്ത് ഗെയിംസ്
    ഏഷ്യൻ യൂത്ത് ഗെയിംസ്: ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ശൈഖ് ഖാലിദ്
    cancel
    camera_alt

    ഏഷ്യൻ യൂത്ത് ഗെയിംസ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താനായി ബഹ്‌റൈൻ ദേശീയ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ ശൈഖ് ഖാലിദ്

    Listen to this Article

    മനാമ: ബഹ്‌റൈൻ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന മൂന്നാമത് ഏഷ്യൻ യൂത്ത് ഗെയിംസിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും നേരിട്ട് വിലയിരുത്തി ബഹ്​റൈൻ ഒളിമ്പിക്​ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും യുവജന, കായിക സുപ്രീം കൗൺസിൽ ഒന്നാം വൈസ്​ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ്​ ഖാലിദ്​ ബിൻ ഹമദ്​ ആൽ ഖലീഫ.

    ബഹ്‌റൈൻ ദേശീയ സ്റ്റേഡിയം സന്ദർശിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയത്. രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ ഒക്ടോബർ 22 മുതൽ 31 വരെയാണ് ഏഷ്യൻ യൂത്ത് ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത്. കായിക സൗകര്യങ്ങളുടെയും വേദികളുടെയും സന്നദ്ധതയാണ് ഗെയിംസിന്റെ വിജയത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് ശൈഖ് ഖാലിദ് പറഞ്ഞു.

    അത്‌ലറ്റിക്സ് ട്രാക്ക്, വി.ഐ.പി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം, കാണികളുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം, അത്‌ലറ്റുകളുടെ ഡ്രസിങ് റൂമുകൾ, മറ്റ് അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെയെല്ലാം സന്നദ്ധത അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചു. ഏഷ്യൻ, ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസുകളിലെ പ്രധാന കായിക ഇനങ്ങളിലൊന്നാണ് അത്‌ലറ്റിക്സ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഹൈനസ്, ദേശീയ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഒരുക്കങ്ങളിലുള്ള പുരോഗതിയിൽ സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി.

    ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾക്ക് മത്സരിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായി ബാക്കിയുള്ള ജോലികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ശൈഖ് ഖാലിദ് വിജയാശംസകൾ നേർന്നു.

    ജനറൽ സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് സൽമാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ആൽ ഖലീഫ, ബഹ്‌റൈൻ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് ഈസ ബിൻ അലി ആൽ ഖലീഫ, ജി.എസ്.എ. സി.ഇ.ഒ. ഡോ. അബ്ദുൽറഹ്മാൻ സാദിഖ് അസ്‌കർ, ബി.ഒ.സി. സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഫാരിസ് മുസ്തഫ അൽ കൂഹേജി, ഏഷ്യൻ യൂത്ത് ഗെയിംസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ യൂസഫ് ദുവൈജ് എന്നിവരും ശൈഖ് ഖാലിദിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:athletic trackBahrain NewsSheikh Khalid bin Hamad Al KhalifaBahrain Olympic CommitteeAsian Youth Games
    News Summary - Asian Youth Games: Sheikh Khalid assesses preparations
    Similar News
    Next Story
    X