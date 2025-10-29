Begin typing your search above and press return to search.
    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ്; മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വീ​ക്ഷി​ക്കാ​നെ​ത്തി ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ്

    ഗെ​യിം​സു​ക​ളു​ടെ സം​ഘാ​ട​ന​പ​ര​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വു​മാ​യ വി​ജ​യം ഹൈ​ന​സ് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു
    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ്; മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വീ​ക്ഷി​ക്കാ​നെ​ത്തി ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ്
    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് 

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ന്റെ വേ​ദി​ക​ളെ ധ​ന്യാ​മാ​ക്കി സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ യൂ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫ​സ്റ്റ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​നും ജ​ന​റ​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ. വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന വ്യ​ത്യ​സ്ത ഇ​നം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ടാ​ണ് ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്‍ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ

    ഹാ​ൾ ഒ​മ്പ​തി​ൽ ന​ട​ന്ന 50 കി​ലോ പു​രു​ഷ ബോ​ക്സി​ങ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​സാ​ഖ്സ്താ​നും ത​ജി​കി​സ്താ​നും ത​മ്മി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്നു


    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ൻ​ഡ്യൂ​റ​ൻ​സ് വി​ല്ലേ​ജി​ലെ​ത്തി​യ ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ഒ​ട്ട​ക​യോ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ക​യും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. കൂ​ടാ​തെ എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ-​സ്പോ​ർ​ട്‌​സ്, ഭാ​രോ​ദ്വ​ഹ​നം, ബോ​ക്‌​സി​ങ്, ടേ​ബി​ൾ ടെ​ന്നി​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​യി​ക​പ​രി​പാ​ടി വേ​ദി​ക​ളി​ലും ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ര​നാ​യെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​വി​ധ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, പൈ​തൃ​ക, വി​നോ​ദ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള അ​ത്‌​ല​റ്റ്‌​സ് വി​ല്ലേ​ജും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ർ 31 വ​രെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ന്റെ സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ യു​വ സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ദേ​ശീ​യ കേ​ഡ​ർ​മാ​രും കാ​ണി​ച്ച അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന സം​ഘ​ട​നാ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ഏ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ കാ​യി​കാ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കാ​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ആ​ധു​നി​ക പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ​യും കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​ന​വും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും രാ​ജ്യം പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഗെ​യിം​സു​ക​ളു​ടെ സം​ഘാ​ട​ന​പ​ര​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വു​മാ​യ വി​ജ​യം ഹൈ​ന​സ് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യു​ക​യും എ​ല്ലാ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും രാ​ജ്യ​ത്ത് സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ താ​മ​സം ആ​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    കൂ​ടാ​തെ, കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ച എ​ല്ലാ കാ​യി​ക ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സാ​ങ്കേ​തി​ക, സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​ക​ളി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Asian Youth Games; Sheikh Khalid arrives to watch the competitions
