Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 2:19 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 2:19 PM IST

    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ്; കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​ർ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ‘സ്വ​ർ​ണം’

    • ഇ​ന്ന​ലെ മാ​ത്രം ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ​ത് ഏ​ഴ് സ്വ​ർ​ണം
    • ബോ​ക്സി​ങ്ങി​ലും ബീ​ച്ച് ഗു​സ്തി​യി​ലും ആ​ധി​പ​ത്യം
    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ്; കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​ർ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ‘സ്വ​ർ​ണം’
    ഗു​സ്തി​യി​ൽ മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക്

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പി.​ടി. ഉ​ഷ​ക്കും മു​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക് താ​രം യോ​ഗേ​ശ്വ​ർ ദ​ത്തി​നു​മൊ​പ്പം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ൽ ഇ​ടി​ക്കൂ​ട്ടി​ലും ഗു​സ്തി ഗോ​ദ​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ൻ തേ​രോ​ട്ടം. വീ​റും വാ​ശി​യും ക​രു​ത്തും കാ​ണി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ യു​വ ബോ​ക്സി​ങ് ടീം ​വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ട​മാ​ണ് കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. ആ​റ് ഫൈ​ന​ലു​ക​ളി​ൽ നാ​ല് സ്വ​ർ​ണ​വും ര​ണ്ട് വെ​ള്ളി​യു​മാ​ണ് ടീം ​സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഒ​രു വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ ക​രു​ത്തി​ന്റെ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന ബീ​ച്ച് ഗു​സ്തി​യി​ൽ മൂ​ന്നു സ്വ​ർ​ണ​വും ര​ണ്ട് വെ​ള്ളി​യും ടീം ​സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തോ​ടെ 13 സ്വ​ർ​ണം, 17 വെ​ള്ളി, 17 വെ​ങ്ക​ലം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​കെ മെ​ഡ​ൽ നേ​ട്ടം 47 ആ​യി. ഇ​തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​റാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​ന്ന ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണി​ത്.

    വെ​ൽ പ​ഞ്ച്; വ​നി​ത 50 കി​ലോ വി​ഭാ​ഗം ബോ​ക്സി​ങ്ങി​ൽ അ​ഹാ​നാ ശ​ർ​മ്മ​യും ഉ​ത്ത​ര​കൊ​റി​യ​യു​ടെ മാ ​ജോ​ങ് ഹ്യാ​ങ്ങു​മാ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ

    വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം 46 കി​ലോ​ഗ്രാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഖു​ശി ചൈ​ന​യു​ടെ ലു​വോ ജി​ൻ​ഷി​യു​വി​നെ 4-1 എ​ന്ന സ്കോ​റി​ന് തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ആ​ദ്യ സ്വ​ർ​ണം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് 50 കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ൽ അ​ഹാ​നാ ശ​ർ​മ്മ ഉ​ത്ത​ര​കൊ​റി​യ​യു​ടെ മാ ​ജോ​ങ് ഹ്യാ​ങ്ങി​നെ ഒ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ ത​ന്നെ റ​ഫ​റീ സ്റ്റോ​പ്പ​ഡ് കോ​ണ്ട​സ്റ്റ് (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി) വ​ഴി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 54 കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ൽ ച​ന്ദ്രി​ക ഭോ​രേ​ഷി പു​ജാ​രി ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ന്റെ മു​ഹ​മ്മ​ദോ​വ കു​മ്രി​നി​സോ​യെ 5-0ന് ​തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഹാ​ട്രി​ക് സ്വ​ർ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    ബോ​ക്സി​ങ്ങി​ൽ മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ​വ​ർ

    എ​ന്നാ​ൽ തീ​രാ​ത്ത വീ​ര്യ​ത്തോ​ടെ 80 കി​ലോ​ഗ്രാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ അ​ൻ​ഷി​ക ത​ജി​കി​സ്താ​ന്റെ അ​ബ്ദു​സൈ​ദോ​വ​യെ 3-2 എ​ന്ന സ്കോ​റി​ന് ഇ​ടി​ച്ചി​ട്ട് സ്വ​ർ​ണ​വേ​ട്ട നാ​ലി​ലേ​ക്കു​യ​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ൺ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ലാ​ഞ്ചെ​ൻ​ബ (50 കി​ലോ) മി​ക​ച്ച പോ​രാ​ട്ടം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ക​സാ​ഖ്സ്താ​ന്റെ നു​ർ​മ​ഖാ​ൻ ജൂ​മ​ഗാ​ലി​യോ​ടും മ​റ്റൊ​രു ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഹ​ർ​നൂ​ർ കൌ​ർ 66 കി​ലോ​യി​ൽ ചൈ​നീ​സ് താ​യ്പേ​യു​ടെ ലു ​വെ​ൻ-​ജിം​ഗി​നോ​ടും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട് വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ലി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി. പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗം 66 കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ൽ ദേ​ശ്മു​ഖാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യി ബോ​ക്സി​ങ്ങി​ൽ വെ​ങ്ക​ലം നേ​ടി​യ​ത്. ആ​കെ ഏ​ഴ് മെ​ഡ​ലു​ക​ളാ​ണ് ബോ​ക്സി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ മാ​ത്രം ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ബീ​ച്ച് ഗു​സ്തി​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ​വ​ർ

    ബീ​ച്ച് ഗു​സ്തി​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ അ​തു​ല്യ മി​ക​വാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 60 കി​ലോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സാ​നി സു​ഭാ​ഷ് ഫു​ൽ​മാ​ലി​യും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 55 കി​ലോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ജ​ലി​യും ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 90 കി​ലോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ർ​ജു​ൻ റു​ഹി​ൽ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്രൗ​ഢി ഉ​യ​ർ​ത്തി. 70 കി​ലോ​യി​ൽ സു​ജ​യ് നാ​ഗ്നാ​ഥ് ത​ൻ​പു​രെ​യും 80 കി​ലോ​യി​ൽ ര​വീ​ന്ദ​റും വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ലും നേ​ടി.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ഗു​സ്തി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ നേ​ടി​യ​ത് മൂ​ന്ന് സ്വ​ർ​ണ​വും ര​ണ്ട് വെ​ള്ളി​യും ര​ണ്ട് വെ​ങ്ക​ല​വു​മ​ട​ക്കം ഏ​ഴ് മെ​ഡ​ലു​ക​ളാ​ണ്. ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 55 കി​ലോ​ഗ്രാം ഫ്രീ​സ്റ്റൈ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​യ്‌​വീ​ർ സി​ങ്ങും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 57 കി​ലോ​ഗ്രാം ഫ്രീ​സ്റ്റൈ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മോ​ണി​യും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 61 കി​ലോ​ഗ്രാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ യ​ഷി​ത​യു​മാ​ണ് സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ​ത്.

    ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 65 കി​ലോ​ഗ്രാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഫൈ​ന​ലി​ൽ എ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും അ​ണ്ട​ർ-17 ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​വാ​യ ഇ​റാ​നി​ലെ മോ​ർ​ട്ടേ​സ ഹാ​ജ് മൊ​ല്ല​മൊ​ഹ​മ്മ​ദി​യോ​ട് 4-1ന് ​തോ​റ്റ് വെ​ള്ളി നേ​ടി. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 49 കി​ലോ​ഗ്രാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ കോ​മ​ൾ വ​ർ​മ, 43 കി​ലോ​ഗ്രാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ര​ച​ന എ​ന്നി​വ​ർ വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ നേ​ര​ത്തെ ക​ബ​ഡി​യി​ൽ ര​ണ്ടും ഭാ​രോ​ദ്വ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു സ്വ​ർ​ണ​വും ഇ​ന്ത്യ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

