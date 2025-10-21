Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 11:55 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 11:55 AM IST

    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സ​മ​യ​വും വേ​ദി​യും

    text_fields
    bookmark_border
    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സ​മ​യ​വും വേ​ദി​യും
    cancel

    കാ​യി​ക ഇ​നം തീ​യ​തി​ക​ൾ

    വേ​ദി

    3x3 ബാ​സ്‌​ക​റ്റ്‌​ബാ​ൾ- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ 27 വ​രെ ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സ്സം - ഹാ​ൾ ബി

    ​അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്‌​സ്- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ 26 വ​രെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യം

    ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ -ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 27 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ ഈ​സ സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി - ഹാ​ൾ ഡി

    ​ബീ​ച്ച് വോ​ളി​ബാ​ൾ -ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 20 മു​ത​ൽ 26 വ​രെ സാ​മാ ബേ

    ​ബീ​ച്ച് റെ​സ്‌​ലി​ങ് -ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30 സാ​മാ ബേ

    ​ബോ​ക്‌​സി​ങ്- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ - ഹാ​ൾ 9

    ഒ​ട്ട​ക​യോ​ട്ടം- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 27 ഇ​ക്വ​സ്‌​ട്രി​യ​ൻ എ​ൻ​ഡ്യു​റ​ൻ​സ് വി​ല്ലേ​ജ്

    സൈ​ക്ലി​ങ് റോ​ഡ്- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ എ​ൻ.​ബി.​എ​ച്ച് ലൂ​പ്പ്

    ഈ​സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ്- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 25 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ -ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹാ​ൾ എ, ​ബി

    ഫു​ട്‌​സാ​ൽ- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ ഖ​ലീ​ഫ സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി ഹാ​ൾ

    ഗോ​ൾ​ഫ്- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ 25 വ​രെ റോ​യ​ൽ ഗോ​ൾ​ഫ് ക്ല​ബ്

    ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 19 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സ്സം -ഹാ​ൾ എ

    ​ജി​റ്റ്സൂ- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 29 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ - ഹാ​ൾ 1

    ജൂ​ഡോ- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 29 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​ഹാ​ൾ 2

    ക​ബ​ഡി- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 19 മു​ത​ൽ 23 വ​രെ ഈ​സ സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി - ഹാ​ൾ ഡി

    ​കു​രാ​ഷ്- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 19 മു​ത​ൽ 20 വ​രെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ - ഹാ​ൾ 2

    മി​ക്സ​ഡ് മാ​ർ​ഷ്യ​ൽ ആ​ർ​ട്‌​സ്- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ 25 വ​രെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ - ഹാ​ൾ 1

    മു​വാ​യ്- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ 26 വ​രെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹാ​ൾ സി, ​ഡി, ഇ

    ​പെ​ൻ​കാ​ക്ക് സി​ലാ​റ്റ്- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 19 മു​ത​ൽ 20 വ​രെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ - ഹാ​ൾ 1

    ഷോ ​ജം​ബി​ങ്- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ 26 വ​രെ മി​ലി​ട്ട​റി സ്പോ​ർ​ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ

    നീ​ന്ത​ൽ- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 27 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ ഖ​ലീ​ഫ സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി - നീ​ന്ത​ൽ​ക്കു​ളം

    ടേ​ബി​ൾ ടെ​ന്നീ​സ്- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ - ഹാ​ൾ 10

    ത​യ്ക്വാ​ൻ​ഡോ-​ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ 26 വ​രെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ - ഹാ​ൾ 2

    ടെ​ക്ബോ​ൾ- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 20 മു​ത​ൽ 23 വ​രെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ - ഹാ​ൾ 10

    ട്ര​യാ​ത്ത്‌​ല​ൺ- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ 25 വ​രെ സോ​ഫി​ടെ​ൽ ഹോ​ട്ട​ൽ

    വോ​ളി​ബാ​ൾ- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 19 മു​ത​ൽ 29 വ​രെ ഈ​സ സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി - ഹാ​ൾ ബി, ​സി

    ഭാ​രോ​ദ്വ​ഹ​നം-​ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ - ഹാ​ൾ 3

    ഗു​സ്തി- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 28 മു​ത​ൽ 29 വ​രെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ - ഹാ​ൾ 7

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TIMEVenuecompetitionsAsian Youth Games
    News Summary - Asian Youth Games competitions, time and venue
    Similar News
    Next Story
    X