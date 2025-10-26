ഏഷ്യൻ യൂത്ത് ഗെയിംസ്; മിക്സഡ് മാർഷ്യൽ ആർട്സിൽ ബഹ്റൈന് മൂന്ന് സ്വർണംtext_fields
മനാമ: രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന മൂന്നാമത് ഏഷ്യൻ യൂത്ത് ഗെയിംസിന്റെ മിക്സഡ് മാർഷ്യൽ ആർട്സ് (എം.എം.എ) മത്സരങ്ങളിൽ ബഹ്റൈൻ അത്ലറ്റുകൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു.
മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിൽ സ്വർണ മെഡലുകൾ നേടിയാണ് ബഹ്റൈൻ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
ഖാലിദോവ് ഇബ്രാഹിമാണ് 70 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ആദ്യ സ്വർണം നേടിയത്. ഫൈനലിൽ അൽബറാ ഇബ്രാഹിം അൽ അജ്മിയെ സബ്മിഷൻ വഴി തോൽപ്പിച്ചാണ് ഇബ്രാഹിം സ്വർണം സ്വന്തമാക്കിയത്. 65 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ അബ്ദുൾ അക്കിം ബാബയേവ് ആണ് ബഹ്റൈന് രണ്ടാം സ്വർണം നൽകിയത്. തുടന്ന് നടന്ന 60 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ എൽദാർ എൽദാരോവാണ് ബഹ്റൈന്റെ സ്വർണനേട്ടം മൂന്നാക്കി ഉയർത്തിയത്. ഇതോടെ ഗെയിംസിൽ ആകെ മൂന്ന് സ്വർണവും രണ്ട് വെള്ളിയും ഒരു വെങ്കലവുമുൾപ്പെടെ ആറ് മെഡലുകളുമായി ആറാം സ്ഥാനത്താണ് ബഹ്റൈൻ.
