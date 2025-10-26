Begin typing your search above and press return to search.
    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ്; മി​ക്സ​ഡ് മാ​ർ​ഷ്യ​ൽ ആ​ർ​ട്‌​സി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് മൂ​ന്ന് സ്വ​ർ​ണം

    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ്; മി​ക്സ​ഡ് മാ​ർ​ഷ്യ​ൽ ആ​ർ​ട്‌​സി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് മൂ​ന്ന് സ്വ​ർ​ണം
    മിക്സഡ് മാർഷ്യൽ ആർട്സ് ജേതാക്കൾ

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ന്റെ മി​ക്സ​ഡ് മാ​ർ​ഷ്യ​ൽ ആ​ർ​ട്‌​സ് (എം.​എം.​എ) മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു.

    മൂ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്.

    ഖാ​ലി​ദോ​വ് ഇ​ബ്രാ​ഹി​മാ​ണ് 70 കി​ലോ​ഗ്രാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ​ത്. ഫൈ​ന​ലി​ൽ അ​ൽ​ബ​റാ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ അ​ജ്മി​യെ സ​ബ്മി​ഷ​ൻ വ​ഴി തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം സ്വ​ർ​ണം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. 65 കി​ലോ​ഗ്രാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ൾ അ​ക്കിം ബാ​ബ​യേ​വ് ആ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് ര​ണ്ടാം സ്വ​ർ​ണം ന​ൽ​കി​യ​ത്. തു​ട​ന്ന് ന​ട​ന്ന 60 കി​ലോ​ഗ്രാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ൽ​ദാ​ർ എ​ൽ​ദാ​രോ​വാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ്വ​ർ​ണ​നേ​ട്ടം മൂ​ന്നാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഗെ​യിം​സി​ൽ ആ​കെ മൂ​ന്ന് സ്വ​ർ​ണ​വും ര​ണ്ട് വെ​ള്ളി​യും ഒ​രു വെ​ങ്ക​ല​വു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​റ് മെ​ഡ​ലു​ക​ളു​മാ​യി ആ​റാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ.

    TAGS:Bahrain Newsgulf news malayalamAsian Youth Games
    News Summary - Asian Youth Games; Bahrain wins three gold medals in mixed martial arts
