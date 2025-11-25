Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഎ.​എം.​എ​ച്ച്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 10:24 AM IST

    എ.​എം.​എ​ച്ച് 'ഹെ​ൽ​ത്ത് ഈ​സ് വെ​ൽ​ത്ത്' ട്രോ​ഫി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    എ.​എം.​എ​ച്ച് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഈ​സ് വെ​ൽ​ത്ത് ട്രോ​ഫി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ
    cancel
    camera_alt

     എ.​എം.​എ​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'മെ​ഡ​ത്‌​ലോ​ൺ 2025' ൽ ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മി​ഷ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ (എ.​എം.​എ​ച്ച്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​റാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക അ​ന്ത​ർ-​സ്‌​കൂ​ൾ മ​ത്സ​ര പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ 'മെ​ഡ​ത്‌​ലോ​ൺ 2025' സ​മാ​പി​ച്ചു. ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പും 'എ.​എം.​എ​ച്ച്. ഹെ​ൽ​ത്ത് ഈ​സ് വെ​ൽ​ത്ത്' ട്രോ​ഫി​യും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. 2019-ന് ​ശേ​ഷം സ്‌​കൂ​ൾ ഇ​ത് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 20 സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 400 വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി ആ​ലി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യോ​ടെ​യാ​ണ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്. പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​രം ക​ണ്ടി​ട്ട്, ഞാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ശാ​സ്ത്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​നി​ല​വാ​രം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ​യും സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ലെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം ഡോ. ​ജ​മീ​ല അ​ൽ സ​ൽ​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​രോ​ഗ്യ അ​വ​ബോ​ധ​വും ശാ​സ്ത്രീ​യ അ​റി​വും സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തെ സ​മൂ​ഹം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് എ.​എം.​എ​ച്ച് കോ​ർ​പ്പ​റേ​റ്റ് സി.​ഇ.​ഒ. ഡോ. ​ജോ​ർ​ജ് ചെ​റി​യാ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ​ഹ-​സം​ഘാ​ട​ക​രും നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യ ഡോ. ​ബാ​ബു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഡോ. ​രാ​മ കൃ​ഷ്ണ എ​ന്നി​വ​രെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:winnersasian schoolgulf news malayalam‍Bahrain News
    News Summary - Asian School wins AMH 'Health is Wealth' trophy
    Similar News
    Next Story
    X