    Bahrain
    date_range 17 Jan 2026 11:55 AM IST
    date_range 17 Jan 2026 11:55 AM IST

    പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ നിർമിതബുദ്ധി; നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു ആ​ശ​യം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്
    പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ നിർമിതബുദ്ധി; നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ
    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ​യും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​ടെ​യും സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 50ാമ​ത് യോ​ഗം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി (ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്) ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ ച​ർ​ച്ച​ക​ളാ​ണ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഒ​രു മാ​തൃ​കാ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്.

    ജി.​സി.​സി അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കാ​യി നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഏ​കീ​കൃ​ത ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഹാ​മി​ദ് അ​ൽ ഉ​സ്മാ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡി​നു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​തി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    അ​ഡ്വ. ജ​ന​റ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഫ​ഹ​ദ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ​ബു​വൈ​നൈ​ൻ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് ചീ​ഫ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​സു​ഫ് അ​ൽ സു​ബാ​രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    നീ​തി​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ലും നി​യ​മ​പാ​ല​ന​ത്തി​ലും ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത അ​ൽ ബു​വൈ​നൈ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​റി​വു​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത്ത​രം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ രം​ഗ​ത്ത് സ്ഥാ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ സം​യോ​ജ​നം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നും സം​യു​ക്ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ചു.

