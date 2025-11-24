Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 1:55 PM IST

    കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്രി​മം

    പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ കേ​സി​ലെ വാ​ദം ഈ ​മാ​സം 25ന് ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ
    കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്രി​മം
    മ​നാ​മ: കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ച്ച് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ഒ​രു വാ​ണി​ജ്യ ഭ​ക്ഷ്യ​വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​യെ​യും ര​ണ്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്തു.

    ആ​റാം മൈ​ന​ർ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഈ ​മാ​സം 25ന് ​കേ​സി​ലെ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കും. തീ​യ​തി​ക​ൾ തി​രു​ത്തി സാ​ധു​ത​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് വ​രു​ത്തി​ത്തീ​ർ​ത്ത് കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​തി​നും വി​റ്റ​ഴി​ച്ച​തി​നും മൂ​ന്ന് പേ​രും വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ട​ണ​മെ​ന്ന് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ്യ​വ​സാ​യ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഈ ​സ്ഥാ​പ​നം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ പ​തി​വ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​യി വ്യ​വ​സാ​യ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ കാ​ല​ഹ​ര​ണ തീ​യ​തി​ക​ൾ മാ​റ്റി പ​ക​രം കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ലാ​വ​ധി സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ തീ​യ​തി​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ സം​ഘം സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ്ഥാ​പ​ന​വും അ​തി​നു​ള്ളി​ലെ എ​ല്ലാ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി. 600ൽ ​അ​ധി​കം കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്റ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യും ര​ണ്ടു​പേ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​വ​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​വും പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി, സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​റ്റോ​ർ​ണി ജ​ന​റ​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

