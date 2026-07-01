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    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 July 2026 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 1 July 2026 12:42 PM IST

    ഭരണാധികാരിളോട് വിശ്വസ്തതയും കൂറും പ്രഖ്യാപിച്ച് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ബഹ്‌റൈൻ

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    ഭരണാധികാരിളോട് വിശ്വസ്തതയും കൂറും പ്രഖ്യാപിച്ച് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ബഹ്‌റൈൻ
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    ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് ബഹ്‌റൈൻ ചാപ്റ്റർ സംഘടിപ്പിച്ച ലോയൽറ്റി പ്ലഡ്ജിൽ പങ്കെടുത്തവർ 

    മനാമ: രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയോടും, കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫയോടുമുള്ള വിശ്വസ്തതയും കൂറും പ്രഖ്യാപിച്ച് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് ബഹ്‌റൈൻ ചാപ്റ്റർ പ്രത്യേക ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

    ദേശസ്നേഹത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും അഭിമാനത്തിന്റെയും നിറവിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു. രാജ്യത്തിന്റെ ജ്ഞാനപൂർവമായ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ ആസ്വദിക്കുന്ന സുരക്ഷ, സ്ഥിരത, പുരോഗതി, സമൃദ്ധി എന്നിവയോടുള്ള വിലമതിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ദേശസ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. സമഗ്രമായ ദേശീയ വികസനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനൊപ്പം സുരക്ഷയുടെയും സ്ഥിരതയുടെയും അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ച ശ്രമങ്ങളെയും പങ്കെടുത്തവർ അഭിനന്ദിച്ചു.

    ലോയൽറ്റി ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കൽ, പങ്കാളികൾ രാജ്യത്തോടും അതിന്റെ നേതൃത്വത്തോടുമുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും വിശ്വസ്തതയും സമർപ്പണവും വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിച്ചു. അഭിമാനം, ഐക്യം, കൃതജ്ഞത എന്നിവയാൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ സന്തോഷകരവും ദേശസ്നേഹപരവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ആഘോഷം അവസാനിച്ചത്.

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    TAGS:Art of LivingBahrainBahrain Newsrulers
    News Summary - Art of Living Bahrain declares loyalty and allegiance to the rulers
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