Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 12:32 PM IST

    പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ മാ​സ് പെ​യി​ന്റി​ങ് ഒ​രു​ക്കി ചി​ത്ര​ക​ലാ ക്ല​ബ്

    പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ മാ​സ് പെ​യി​ന്റി​ങ് ഒ​രു​ക്കി ചി​ത്ര​ക​ലാ ക്ല​ബ്
    ചി​ത്ര​ക​ല ക്ല​ബ് ഒ​രു​ക്കി​യ മാ​സ് പെ​യി​ന്റി​ങ്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് ബി.​കെ.​എ​സ്-​ഡി.​സി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​മാ​ജം ചി​ത്ര​ക​ല ക്ല​ബി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ മാ​സ് പെ​യി​ന്റി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ‘പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മ​ളെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ 50 ഓ​ളം ചി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​രും ചി​ത്ര​കാ​രി​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് മാ​സ് പെ​യി​ന്റി​ങ് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം മൈ​താ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള പെ​യി​ന്റി​ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ, ക​ലാ​വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​യാ​സ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ഹ​രീ​ഷ് മേ​നോ​ൻ, ജ​യ​രാ​ജ് ശി​വ, ചി​ത്ര​ക​ല ക്ല​ബ് ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ റാ​ണി ര​ഞ്ജി​ത്ത്, ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ചി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Art club holds mass painting at book fair
