    Bahrain
    Posted On
    13 Aug 2025 1:04 PM IST
    Updated On
    13 Aug 2025 1:04 PM IST

    ഗാർഹിക തൊഴിലാളിയാണോ, രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ അറിയാം

    ഗാർഹിക തൊഴിലാളിയാണോ, രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ അറിയാം
    പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് ജോ​ലി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ ന​ല്ലൊ​രു പ​ങ്കും ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ്. ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും അ​തി​ലൊ​ട്ടും കു​റ​വി​ല്ല. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലു​ണ്ട്. എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ​യു​ടെ 2022 ലെ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ഏ​ക​ദേ​ശം 77,707 വി​ദേ​ശ ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ്, ഇ​ന്ത്യ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, ഇ​ത്യോ​പ്യ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, ശ്രീ​ല​ങ്ക, പാ​കി​സ്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. ഗാ​ർ​ഡ്, വീ​ട്ടി​ലെ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, നാ​നീ​സ് (കു​ട്ടി​ക​ളെ നോ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ), വീ​ട്ടി​ലെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ, പാ​ച​ക​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​രു​ടെ ഗ​ണ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളാ​ണ് താ​ഴെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അ​വ അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്കേ​ണ്ട​തും പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും അ​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ട്ട​താ​ണ്.

    തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​ർ

    ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് ഒ​രു തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. സാ​ധാ​ര​ണ തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റി​ൽ ചേ​ർ​ക്കേ​ണ്ട എ​ല്ലാ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും അ​തി​ലും ​ചേ​ർ​ക്ക​ണം. തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ പേ​ര്, വി​ലാ​സം, സി.​പി.​ആ​ർ ന​മ്പ​ർ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ പേ​ര്, വി​ലാ​സം, പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സി.​പി.​ആ​ർ ന​മ്പ​ർ, നാ​ഷ​നാ​ലി​റ്റി, തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​ർ നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്തേ​ക്കാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി, ശ​മ്പ​ളം, അ​ത് കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന തീ​യ​തി​യും സ​മ​യ​വും, മ​റ്റ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ, തൊ​ളി​ലാ​ളി​യും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യും ത​മ്മി​ൽ സ​മ്മ​തി​ച്ച മ​റ്റ് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ, ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കു​ന്ന​തി​നും വ​രു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റ്, ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​വ​ധി എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വ​രെ ക​രാ​റി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക. വാ​ർ​ഷി​ക അ​വ​ധി ല​ഭി​ക്കാ​ൻ വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്. ഒ​രു​വ​ർ​ഷം തൊ​ഴി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ൽ ശ​മ്പ​ള​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി 30 ദി​വ​സ​ത്തെ അ​വ​ധി ല​ഭി​ക്കും.

    മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തെ പ്ര​ബേ​ഷ​ൻ കാ​ലാ​വ​ധി

    മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തെ പ്ര​ബേ​ഷ​ൻ തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യ​ണം. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്കും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്കും ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കാം. തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യാ​തെ പ്ര​ബേ​ഷ​ൻ ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല. ഒ​രു പ്രാ​വ​ശ്യം മാ​ത്ര​മേ പ്ര​ബേ​ഷ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ.

    ശ​മ്പ​ള​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടവ്യ​വ​സ്ഥ

    ശ​മ്പ​ള​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ല വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും വീ​ട്ടി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. അ​താ​യ​ത് ഏ​ത് രീ​തി​യി​ൽ ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​ക​ണം എ​ന്ന​തും ശ​മ്പ​ളം കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ വൈ​കി​യാ​ൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​തും നി​ല​വി​ലു​ള്ള തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ തു​ട​ര​ണം. കൂ​ടാ​തെ തൊ​ഴി​ൽ​ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ​യി​ലും തൊ​ഴി​ൽ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലും കോ​ട​തി​യി​ലും പ​രാ​തി നാ​ൽ​കാം. തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ത്തി​ലു​ള്ള തൊ​ഴി​ൽ സ​മ​യം, ഓ​വ​ർ​ടൈം, വാ​ർ​ഷി​ക അ​വ​ധി ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള അ​വ​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വീ​ട്ടി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല. പ​ക്ഷെ ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യാം.

    ഇ​ൻ​ഡം​മ്നി​റ്റി​ക്ക് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്

    രാ​ജ്യ​ത്ത് തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഫ്ല​ക്സി വി​സ അ​ല്ലാ​ത്ത എ​ല്ലാ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും തൊ​ഴി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് പി​രി​ഞ്ഞു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ ലീ​വി​ങ് ഇ​ൻ​ഡം​മ്നി​റ്റി ല​ഭി​ക്കാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​ത് ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. ആ​ദ്യ​ത്തെ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 15 ദി​വ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​വും അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ഓ​രോ മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​വും ലീ​വി​ങ് ഇ​ൻ​ഡം​മ്നി​റ്റി​യാ​യി ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്കും ല​ഭി​ക്കും.

    എ​ന്നാ​ൽ നി​ല​വി​ൽ സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ വീ​ട്ടി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല. അ​താ​യ​ത് ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ ഇ​ൻ​ഡം​മ്നി​റ്റി തു​ക തൊ​ഴി​ലു​ട​മ ഗോ​സി​യി​ൽ നേ​രി​ട്ട് അ​ട​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ​വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ൾ ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് അ​തി​ന് കാ​ര​ണം. അ​വ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് പി​രി​ഞ്ഞു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ ന​ൽ​ക​ണം.

