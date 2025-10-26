Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘ആ​ർ​ദ്രം-2025'...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 1:43 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 1:43 PM IST

    ‘ആ​ർ​ദ്രം-2025' പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ആ​ർ​ദ്രം-2025 പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    cancel

    മ​നാ​മ: കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് ജി​​ല്ല​​യി​​ൽ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്ന ഭി​​ന്ന​​ശേ​​ഷി വി​​ദ്യാ​​ല​​യ​​മാ​​യ ശാ​​ന്തി സ​​ദ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ ക്ഷേ​​മ​​ത്തി​​നാ​​യി പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്ന ശാ​​ന്തി​​സ​​ദ​​നം ബ​​ഹ്റൈ​​ൻ ചാ​​പ്റ്റ​​റി​​ന്റെ ആ​​ഭി​​മു​​ഖ്യ​​ത്തി​​ൽ 'ആ​​ർ​​ദ്രം-2025' എ​​ന്ന പേ​​രി​​ൽ ശി​​ശു​​ദി​​ന​​ത്തി​​ൽ വി​​പു​​ല​​മാ​​യ സ്നേ​​ഹ​​സം​​ഗ​​മം സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു. കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ പ്ര​​മു​​ഖ മോ​​ട്ടി​​വേ​​ഷ​​ൻ സ്പീ​​ക്ക​​റാ​​യ പി.​​എം.​​എ. ഗ​​ഫൂ​​ർ ച​​ട​​ങ്ങി​​ൽ മു​​ഖ്യാ​​തി​​ഥി​​യാ​​കും. ഭി​​ന്ന​​ശേ​​ഷി വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളു​​ടെ ജീ​​വി​​താ​​വ​​സ്ഥ​​ക​​ളെ പ്ര​​തി​​ഫ​​ലി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന ആ​​ർ​​ദ്രം എ​​ന്ന ദൃ​​ശ്യ​​ശ്രാ​​വ്യാ​​വി​​ഷ്കാ​​ര​​വും അ​​ര​​ങ്ങേ​​റും. പ​​രി​​പാ​​ടി​​യു​​ടെ വി​​ജ​​യ​​ത്തി​​നാ​​യി വി​​പു​​ല​​മാ​​യ പ്രോ​​ഗ്രാം ക​​മ്മ​​റ്റി രൂ​​പ​​വ​​ത്ക​​രി​​ച്ചു.

    അ​​ഫ്സ​​ൽ ക​​ള​​പ്പു​​ര​​യി​​ൽ ക​​ൺ​​വീ​​ന​​റാ​​യി പ്രോ​​ഗ്രാം ക​​മ്മി​​റ്റി​​യും വി​​വി​​ധ സ​​ബ് ക​​മ്മ​​റ്റി​​ക​​ളും നി​​ല​​വി​​ൽ വ​​ന്നു. വി​​വി​​ധ വ​​കു​​പ്പ് ക​​ൺ​​വീ​​ന​​ർ​​മാ​​രും അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളും: അ​​ഫ്സ​​ൽ ക​​ള​​പ്പു​​ര​​യി​​ൽ (പ്രോ​​ഗ്രാം), സി​​റാ​​ജ് പ​​ള്ളി​​ക്ക​​ര, ബി​​ജു എ​​ൻ, ജ​​സീ​​ർ വി.​​എം. ഹം​​സ (സാ​​മ്പ​​ത്തി​​കം)- അ​​ബ്ദു​​ൽ റ​​ഹി​​മാ​​ൻ അ​​സീ​​ൽ, രാ​​ധാ​​കൃ​​ഷ്ണ​​ൻ തി​​ക്കോ​​ടി, മ​​ജീ​​ദ് ത​​ണ​​ൽ, ജാ​​ബി​​ർ, ഒ.​​കെ. കാ​​സിം, ബ​​ഷീ​​ർ മ​​ല​​യി​​ൽ. മൂ​​സ കെ ​​ഹ​​സ​​ൻ (ലൈ​​റ്റ് ആ​​ൻ​​ഡ് സൗ​​ണ്ട്), അ​​ബ്ദു​​ല്ല. ഷി​​നി​​ത്ത് (വെ​​ന്യൂ അ​​റേ​​ഞ്ച്മെ​​ന്‍റ്), ജ​​ലീ​​ൽ ജെ.​​പി.​​കെ, ജി​​തേ​​ഷ്, നി​​ബി​​ൻ, പ്ര​​ജീ​​ഷ്, ര​​ശ്മി​​ൽ, ഹ​​രീ​​ഷ്. സി​​റാ​​ജ് മാ​​ക്ക​​ണ്ടി (വ​​ള​​ന്റി​​യ​​ർ)- പ്ര​​ജീ​​ഷ്, ബൈ​​ജു, സ​​ത്യ​​ൻ പി.​​ടി, സോ​​മ​​ൻ, ഷ​​ഫീ​​ക്ക്, ഗോ​​പി പി.​​കെ, സി​​റാ​​ജ് പി.​​വി, നാ​​സ​​ർ പി.​​കെ, ഗ​​ഫൂ​​ർ, മു​​ജീ​​ബ് ഒ​​വി, ഷം​​സു, ജ​​യേ​​ഷ്, നാ​​സ​​ർ ആ​​യി​​ഷാ​​സ്, അ​​ജ് നാ​​സ്, ന​​വാ​​സ് ടി.​​പി, അ​​ഷ​​റ​​ഫ് കെ, ​​സാ​​ജി​​ദ് ഫാ​​ത്വി​​മ (ലേ​​ഡീ​​സ് വ​​ള​​ണ്ടി​​യേ​​ഴ്സ്)- റ​​ഹ്മ​​ത്ത്, ഹ​​സൂ​​റ, ദി​​വ്യ, സ​​റീ​​ന, റ​​സീ​​ന, ലൂ​​ന ഷ​​ഫീ​​ഖ്, ഷ​​മീ​​മ, ആ​​യി​​ഷ, ഗീ​​ത, റോ​​ഷ് നാ​​ര അ​​ഫ്സ​​ൽ, സു​​ൽ​​ഫ, ന​​ദീ​​റ മു​​നീ​​ർ, ഹ​​ഫ് സ​​ത്ത്, റ​​ഷീ​​ദ സു​​ബൈ​​ർ, ഫൗ​​സി​​യ. ശ്രീ​​ജി​​ല ബൈ​​ജു (ര​​ജി​​സ്ട്രേ​​ഷ​​ൻ), സി​​റാ​​ജ് (പ്ര​​ച​​ര​​ണം), ബി​​ജു എ​​ൻ, ജ​​സീ​​ർ തി​​ക്കോ​​ടി, മ​​ജീ​​ദ് ത​​ണ​​ൽ (ഇ​​ൻ​​വി​​റ്റേ​​ഷ​​ൻ), അ​​ബ്ദു​​ൽ ഖാ​​ദ​​ർ മ​​റാ​​സീ​​ൽ, ഒ.​​കെ. കാ​​സിം, ര​​ൻ​​ജി സ​​ത്യ​​ൻ, രാ​​ധാ​​കൃ​​ഷ്ണ​​ൻ, റ​​ഹീം ന​​ന്തി, വി​​നീ​​ത, ഗ​​ഫൂ​​ർ മൂ​​ക്കു​​ത​​ല (റി​​സ​​പ്ഷ​​ൻ)- ര​​ൻ​​ജി സ​​ത്യ​​ൻ, ജി​​ജി മു​​ജീ​​ബ്, മ​​ജീ​​ദ് ത​​ണ​​ൽ (ഗെ​​സ്റ്റ് മാ​​നേ​​ജ്മെ​ൻ​റ്), അ​​ബ്ദു​​ൽ റ​​ഹ് മാ​​ൻ, ജ​​ലീ​​ൽ.​​ജെ.​​പി.​​കെ, ഹം​​സ വി.​​എം.

    പ്രോ​​ഗ്രാം രൂ​​പ​​വ​​ത്ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്‍റ് രാ​​ധാ​​കൃ​​ഷ്ണ​​ൻ. കെ, ​​ജ​​ന​​റ​​ൽ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി വി.​​എം. ഹം​​സ, പ്രോ​​ഗ്രാം ക​​മ്മ​​റ്റി ക​​ൺ​​വീ​​ന​​ർ അ​​ഫ്സ​​ൽ ക​​ള​​പ്പു​​ര​​യി​​ൽ, ട്ര​​ഷ​​റ​​ർ ജാ​​ബി​​ർ എ​​ന്നി​​വ​​ർ നേ​​തൃ​​ത്വം ന​​ൽ​​കി. ജി​​ജി മു​​ജീ​​ബ്, വി​​നീ​​ത എ​​ന്നി​​വ​​ർ സം​​സാ​​രി​​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ardramBahrain Newscommittee formedgulf news malayalam
    News Summary - Ardram-2025' Program Committee formed
    Similar News
    Next Story
    X