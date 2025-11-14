Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘ആ​ർ​ദ്രം 2025’:...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 12:08 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 12:08 PM IST

    ‘ആ​ർ​ദ്രം 2025’: പി.​എം.​എ. ഗ​ഫൂ​റി​ന്റെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ആ​ർ​ദ്രം 2025’: പി.​എം.​എ. ഗ​ഫൂ​റി​ന്റെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ഇ​ന്ന്
    cancel
    camera_alt

    പി.​എം.​എ. ഗ​ഫൂ​ർ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ദ്യാ​ല​യ​മാ​യ ശാ​ന്തി സ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ശാ​ന്തി​സ​ദ​നം ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ 'ആ​ർ​ദ്രം-2025' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് സ​ൽ​മാ​നി​യ​യി​ലെ കെ.​സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ സ്പീ​ക്ക​റാ​യ പി.​എം.​എ. ഗ​ഫൂ​ർ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഊ​ഷ്‌​മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​താ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ​ദ്രം എ​ന്ന ദൃ​ശ്യ ശ്ര​വ്യാ​വി​ഷ്കാ​ര​വും പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - ‘Ardram 2025’: PMA Ghafoor’s speech today
    Similar News
    Next Story
    X